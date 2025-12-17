MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CIERRE DEL CLUB DE NIÑOS 2025

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Infancia y Juventud de la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó el cierre del "Club de Niños y Niñas Municipal 2025", actividad desarrollada en el Centro de Eventos EMAIN, ubicado en el sector Río de los Ciervos.

El encuentro marcó el término de un año de trabajo orientado a generar espacios de participación, recreación y encuentro para niños y niñas de entre 6 y 11 años, fomentando la convivencia, la creación de lazos socioafectivos, la cohesión grupal y el sentido de pertenencia al club.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la iniciativa, señalando que "este club reúne a niños con actividades durante todo el año, para que jueguen, compartan, se diviertan, asuman responsabilidades y conozcan su ciudad y su comunidad. Ha sido un lindo trabajo organizado directamente por nuestra municipalidad". Asimismo, el jefe comunal destacó la continuidad del programa, invitando a las familias interesadas a sumarse al Club de Niños Municipal 2026, que se desarrollará a partir del mes de marzo.

Durante el año, el Club de Niños Municipal contó con la participación de 40 niños y niñas, quienes asistieron semanalmente a actividades lúdicas y recreativas, realizadas tanto en las dependencias municipales de Covadonga 063 como en salidas a terreno, principalmente a parques de la comuna.

Entre los talleres ejecutados durante el 2025 destacaron el desarrollo de habilidades sociales, la formación ciudadana y la responsabilidad, la expresión artística y cultural, el juego y la identidad, además de la educación ambiental y el reciclaje.

