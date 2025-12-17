Punta Arenas,
17 de diciembre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CIERRE DEL CLUB DE NIÑOS 2025

​La iniciativa reunió durante todo el año a 40 niños y niñas de entre 6 y 11 años, promoviendo la convivencia, la recreación y el fortalecimiento de vínculos.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Infancia y Juventud de la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó el cierre del "Club de Niños y Niñas Municipal 2025", actividad desarrollada en el Centro de Eventos EMAIN, ubicado en el sector Río de los Ciervos.

El encuentro marcó el término de un año de trabajo orientado a generar espacios de participación, recreación y encuentro para niños y niñas de entre 6 y 11 años, fomentando la convivencia, la creación de lazos socioafectivos, la cohesión grupal y el sentido de pertenencia al club.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la iniciativa, señalando que "este club reúne a niños con actividades durante todo el año, para que jueguen, compartan, se diviertan, asuman responsabilidades y conozcan su ciudad y su comunidad. Ha sido un lindo trabajo organizado directamente por nuestra municipalidad". Asimismo, el jefe comunal destacó la continuidad del programa, invitando a las familias interesadas a sumarse al Club de Niños Municipal 2026, que se desarrollará a partir del mes de marzo.

Durante el año, el Club de Niños Municipal contó con la participación de 40 niños y niñas, quienes asistieron semanalmente a actividades lúdicas y recreativas, realizadas tanto en las dependencias municipales de Covadonga 063 como en salidas a terreno, principalmente a parques de la comuna.

Entre los talleres ejecutados durante el 2025 destacaron el desarrollo de habilidades sociales, la formación ciudadana y la responsabilidad, la expresión artística y cultural, el juego y la identidad, además de la educación ambiental y el reciclaje.


CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CON MÚSICA EN VIVO Y UN ESPECTÁCULO DE CIRCO CONCLUYÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN CABO DE HORNOS

CON JORNADA DE EXTENSIÓN HORARIA FINALIZAN CASI 40 ACTIVIDADES DE "GOBIERNO EN TERRENO" DURANTE 2025 EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA