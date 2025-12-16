Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

EN PUERTO WILLIAMS SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​Este evento generó un momento de encuentro y alegría para la comunidad local, especialmente para las familias, quienes disfrutaron del ambiente navideño preparado para la ocasión.

FOTO PUERTO WILLIAMS 3

La plaza Bernardo O´Higgins de Puerto Williams fue el epicentro del inicio de las actividades navideñas en la ciudad más austral del mundo, en una jornada que reunió a vecinos de todas las edades, y que contó con villancicos, chocolate caliente y el encendido del árbol de Navidad de EDELMAG en conjunto con la Municipalidad de Cabo de Hornos.

 
“Gracias a este trabajo colaborativo encendimos el árbol más austral del mundo. Para nosotros es un placer estar acá y realizar este evento, con tanta afluencia de público, nos deja una tarea bien grande que es continuar con esta labor que hacemos todos los años” declaró Juan Carlos Würth, Gerente de Generación y Distribución de EDELMAG.

 
Sumado a esto, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, agradeció el trabajo colaborativo con la Empresa Eléctrica de Magallanes y dijo que “la familia EDELMAG nuevamente ha trabajado entregando su cariño y esto engrandece Puerto Williams. Nos tocó un día maravilloso, los que dejó muy contentos y que nos permite darle vida a la comunidad y un gran entretenimiento a los niños”.

 
Este evento generó un momento de encuentro y alegría para la comunidad local, especialmente para las familias, quienes disfrutaron del ambiente navideño preparado para la ocasión.

 
“Esta es la instancia que tenemos para juntarnos como comunidad. En el encendido del árbol está casi toda la ciudad y aquí compartimos en familia que es lo más importante” expresó Yazmina León, habitante de la comuna.

 
En la misma línea, Andrea Pedrero, vecina de Puerto Williams, comentó que “me pareció un súper espectáculo. Yo vine con mis amigos y es un evento muy lindo para que puedan venir los niños y se junte la familia. El árbol está espectacular, las luces maravillosas y el show muy bonito”.

 
De esta manera, EDELMAG refuerza su compromiso con la comuna más austral del mundo y culmina con los encendidos de los árboles de Navidad en las cuatro provincias de la región.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

munipuq

