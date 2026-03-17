PRESIDENTA REGIONAL DE ANEF EVELYN CORDOVA MARIN “TODAVIA FALTA QUE SE RECONOZCA EL ROL DE LA MUJER TRABAJADORA”

La presidenta regional de ANEF Magallanes, Evelyn Cordova Marín, abordó esta mañana en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones la reciente conmemoración del 8 de marzo para la Anef Magallanes, así como el escenario actual y futuro de los funcionarios públicos en la región.

En ese contexto, destacó que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue iniciado por la organización con un desayuno de reconocimiento a destacadas ex dirigentas sindicales, instancia en la que se valoró su trayectoria y aporte al fortalecimiento del gremio. Las homenajeadas fueron Regina Sobarzo Vidal, dirigenta ANFUSAN Punta Arenas; Jessica Segovia Muñoz, dirigenta ASOFIND; Brianda Ruiz Muñoz, dirigenta del Gobierno Regional de Magallanes; y Carolina Kamann Subiabre, dirigenta ANFUSEM.

Asimismo, se hizo entrega de presentes a dirigentas activas de la región, reconociendo su esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y de vida de las socias de ANEF y del sector público.

La conmemoración también estuvo marcada por la participación de mujeres magallánicas en la marcha del 8M en Punta Arenas, la que se desarrolló bajo una intensa lluvia, evidenciando el compromiso con las demandas de equidad y justicia laboral.

En su análisis del gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric, Córdoba fue enfática en señalar que existen deudas pendientes en materia de género. “todavia falta que se reconozca el rol de la mujer trabajadora”, afirmó, agregando que “soy super critica, falto un poco el tema de reconocer la labor de la mujer en el ambito laboral sobretodo porque tuvimos muchos casos de maltrato y acoso laboral en los servicios publicos, no renovaban contratos a mujeres a fin de año, por que no hubo temas de practicas antisindicales con dirigentes, sobre todo en el sernameg, se supone que es un servicio que protege a la mujer”.

Respecto al nuevo escenario político con el mandato de José Antonio Kast, la presidenta regional de ANEF expresó su disposición al diálogo, subrayando la importancia de generar confianzas. “espero que se llegue con nosotros a un buen entendimiento respecto a la confianza legitima”, indicó, añadiendo que como organización han acordado priorizar el trabajo conjunto con la nueva administración. “acordamos como asociación base sentarnos a trabajar y dialogar con la administración, reforzar nuestro trabajo como ANEF y no altiro salir a hacer una manifestación, tienen que tener un sentido, no voy a salir a manifestarme solo porque el gobierno no me gusta”, concluyó.

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