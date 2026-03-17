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17 de marzo de 2026

SOY REPORTERO | INTENSAS LLUVIAS PROVOCAN CALLES INUNDADAS EN PUNTA ARENAS

Usuarios reportan anegamientos en distintos sectores de la ciudad mientras se espera que las precipitaciones disminuyan durante la tarde.

inundacion

Intensas lluvias se registran durante esta jornada en la Región de Magallanes, generando complicaciones principalmente en la ciudad de Punta Arenas, donde vecinos han reportado calles inundadas en distintos sectores.

A través de redes sociales, usuarios han compartido registros de acumulación de agua en vías urbanas, lo que ha dificultado el tránsito vehicular y peatonal en algunos puntos de la capital regional.

Las precipitaciones se han mantenido de forma constante durante el día, en un escenario climático que ha estado marcado por inestabilidad en la zona austral. Hay que recordar que SENAPRED mantiene una alerta temprana preventivo por precipitaciones y viento en todas las provincias de la región. 

De acuerdo con los pronósticos, se espera que la lluvia disminuya cerca de las 17:00 horas, lo que podría permitir una mejora progresiva en las condiciones de desplazamiento.

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la comunidad conducir con precaución, evitar zonas anegadas y mantenerse informados a través de canales oficiales, especialmente considerando posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.


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MUNICIPIO RESPONDE A EMERGENCIAS TRAS INTENSAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN PUNTA ARENAS

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