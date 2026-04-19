LLUVIA DE METEOROS LÍRIDAS ALCANZARÁ SU PEAK EL 22 DE ABRIL: ASÍ PODRÁ OBSERVARSE DESDE CHILE

Uno de los eventos más relevantes del calendario astronómico de abril ya comenzó a desarrollarse. Se trata de la lluvia de meteoros Líridas, un fenómeno visible desde gran parte del mundo y que este 2026 podrá apreciarse también desde Chile durante varias noches del mes.

Según antecedentes difundidos por la NASA, esta lluvia de estrellas es una de las más antiguas registradas, con observaciones que datan del año 687 antes de Cristo. Cada año, su actividad se inicia a mediados de abril y se extiende hasta finales del mes, con un aumento progresivo en la cantidad de meteoros visibles.

En promedio, bajo cielos despejados y con baja contaminación lumínica, es posible observar entre cinco y seis meteoros por hora. Sin embargo, durante su punto máximo, esta cifra puede aumentar entre 10 y 20 bólidos por hora, generando un espectáculo visible a simple vista.

El peak de las Líridas está previsto para la madrugada del miércoles 22 de abril. De acuerdo con información del sitio especializado Star Walk, el mejor horario para observar el fenómeno en Chile será entre la 01:00 y las 07:00 horas, coincidiendo con condiciones favorables de visibilidad debido a la fase de cuarto creciente de la Luna.

Para mejorar la experiencia de observación, se recomienda buscar lugares alejados de la iluminación artificial y orientar la mirada hacia la constelación de Lira, identificable por la estrella Vega, una de las más brillantes del cielo nocturno.



