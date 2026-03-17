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17 de marzo de 2026

COLEGIO DE PROFESORES RECORTE DE PRESUPUESTO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO, EN EDUCACIÓN PUEDEN TENER UN IMPACTO NEGATIVO EN UN SECTOR QUE YA ESTÁ APROBLEMADO

​Ante el anuncio del Gobierno de realizar el recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestó su preocupación.

mario aguilar arévalo 4

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, señaló “efectivamente estamos bastante preocupados con los anuncios de recorte, porque el impacto en educación puede ser muy negativo. La Educación es un área, a nuestro entender, deficitaria incluso con los presupuestos actuales. Entonces, si se está pensando en que los recortes podrían tocar la educación, nos parece gravísimo, porque en los servicios locales de educación o en los municipios la realidad muestra graves déficit”.

El líder gremial agregó “si el ajuste se pretende hacer, por ejemplo, con lo que llaman ajuste de dotación, ¿qué significa en la práctica? Nosotros no creemos que haya sobredotación docente, porque cuando se habla sobre dotación se está hablando de cursos de 45 estudiantes, hay muchos lugares donde esa es la realidad. Hay cursos que tienen, por ejemplo, diez alumnos con necesidades educativas especiales TEA y obviamente esos cursos no pueden ser de 45 estudiantes. Eso es antipedagógico total y un daño tanto a los estudiantes TEA como para el resto de los estudiantes”.

Mario Aguilar Arévalo sostuvo “estoy en Chiloé y tengo el ejemplo del colegio Galvarino Riveros, que es de excelencia, con alta demanda de matrícula, y ahora están haciendo crecer los cursos, acercándose a los 40 o más estudiantes, lo que va a impactar derechamente en las posibilidades de ese colegio mantenga esa condición de excelencia”.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile anunció que en los próximos días como Directorio se reunirán con la Ministra de Educación a quien le plantearán esta situación “nos preocupa mucho esto, podría tener un impacto muy muy negativo sobre una educación muy aproblemada. Por lo tanto, este es claramente un tema que le vamos a plantear a la ministra en la primera reunión que tengamos en los próximos días”.

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