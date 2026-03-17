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17 de marzo de 2026

DETIENEN A DOS SUJETOS POR PORTE DE MARIHUANA EN FISCALIZACIÓN POLICIAL EN PUNTA ARENAS

Carabineros de la Sección Centauro incautó más de 37 gramos de cannabis. El conductor además dio positivo a drogas y manejaba sin licencia.

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Durante la tarde de este lunes 16 de marzo, personal de Carabineros de la Sección Centauro de Punta Arenas, mientras realizaba fiscalizaciones aleatorias, procedió a controlar un vehículo marca Subaru con dos ocupantes en su interior.

Al efectuar la inspección del móvil, los funcionarios policiales percibieron un fuerte olor a marihuana, lo que motivó una revisión más exhaustiva. En el asiento trasero se encontró un bolso con 19 bolsas de nylon con sustancia vegetal, además de un segundo bolso con otra bolsa con similares características.

Posteriormente, personal especializado del O.S.7 Magallanes realizó la prueba de campo y pesaje, confirmando que se trataba de marihuana, con un total de 37 gramos 500 miligramos.

El conductor del vehículo, identificado como F.E.C.B., de 27 años, fue sometido a un examen narcotest, el cual arrojó resultado positivo para cocaína y THC. Además, se constató que conducía sin licencia y con la documentación del vehículo vencida, por lo que el automóvil fue retirado de circulación.

El segundo detenido, identificado como N.D.G.C., de 22 años, mantiene antecedentes penales anteriores. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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