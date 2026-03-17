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17 de marzo de 2026

INNOVACIÓN EN CAPACITACIÓN: EL MÉTODO EXPAS LLEGA AL HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

Ocho jefaturas del establecimiento fueron parte de esta importante experiencia

Metodo Expas en Hotel Diego de Almagro

Con una propuesta formativa innovadora y profundamente humana, en el Hotel Diego de Almagro se dio inicio al nuevo ciclo de capacitaciones impulsado por EXPAS, orientado a fortalecer la calidad del servicio hacia pasajeros, clientes y colaboradores.

La primera jornada, titulada "Liderazgo consciente: habilidades para una mejor gestión", fue dirigida por Bárbara "Yaya" Vargas y César Almonacid, creadores de un método formativo que integra neurociencia, activación neurosensorial y herramientas terapéuticas del arte. La propuesta busca generar aprendizajes significativos a través de experiencias vivenciales que impacten de manera positiva en las personas y perduren en el tiempo.

Según explicó Bárbara Vargas, el enfoque del método apunta a transformar la manera en que se viven los procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones. "Buscamos generar un impacto positivo en las personas que participan de nuestras capacitaciones, a través de experiencias significativas que permitan un aprendizaje realmente duradero", señaló.

Por su parte, César Almonacid destacó el carácter cercano e innovador de la metodología. "Las capacitaciones que realizamos son diferentes, humanas y participativas. Buscan romper la rutina laboral y redireccionar el cerebro hacia nuevas formas de mirar y resolver los desafíos cotidianos", afirmó.

La experiencia que fue destinada a las 8 jefaturas de áreas del hotel, fue ampliamente valorada por el equipo. Boris Vásquez, administrador del establecimiento, comentó tras la jornada: "Fue una capacitación diferente, divertidísima, creativa y muy eficiente. Gracias a su didáctica, todos nos llevamos algo significativo. El trabajo que a veces se vuelve repetitivo o muy natural necesita un impacto que permita resignificar experiencias y renovar conocimientos. Quedé muy feliz con esta experiencia".

Esta actividad corresponde a la primera de un ciclo de tres capacitaciones programadas para el mes de abril, todas enfocadas en fortalecer la atención y el servicio al cliente. Las próximas sesiones abordarán temáticas como resolución de conflictos y trabajo en equipo, continuando con la propuesta de formación experiencial que busca potenciar el desarrollo humano dentro de los equipos de trabajo.

Con iniciativas como esta, que ya han estado presente en otras instituciones como son INACAP, Hub FPYME Magallanes, Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras, EXPAS reafirma su compromiso con la formación de equipos más conscientes, creativos y preparados para enfrentar los desafíos del servicio en el mundo actual.

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