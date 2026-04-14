CIRUJANO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES SE CAPACITA EN CENTRO DE REFERENCIA MUNDIAL EN PARÍS

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la capacidad resolutiva del Hospital Clínico de Magallanes, el cirujano maxilofacial Dr. Francisco Silva Gamboa participó en una instancia internacional de formación en el Hospital Universitario Necker-Enfants Malades de París, Francia, reconocido como un centro de referencia mundial en cirugía craneofacial.

La experiencia permitió actualizar conocimientos junto a destacados especialistas internacionales, lo que contribuirá a proyectar nuevas capacidades para el desarrollo progresivo de este tipo de cirugías de alta complejidad en la región.

Desde el recinto asistencial destacaron que este tipo de instancias refuerza el compromiso institucional con la formación continua de sus equipos médicos y con el fortalecimiento de prestaciones especializadas, en beneficio directo de la comunidad de Magallanes.