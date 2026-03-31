SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL INICIA CAPACITACIÓN CON APOYO DE COOPERACIÓN EUROPEA

En el marco del proceso de instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se inició programa de capacitación especializado dirigido a profesionales del Servicio, iniciativa que se desarrolla gracias a la cooperación técnica del programa europeo EL PAcCTO 2.0, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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El proceso formativo se realizó entre el 16 y el 27 de marzo y busca fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los equipos que trabajan directamente con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Esta iniciativa se inserta en la implementación del Servicio, creado por la Ley N.º 21.527, y aporta a la consolidación de su modelo de intervención socioeducativa especializado, centrado en la reinserción social y la seguridad dinámica.

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La capacitación forma parte del proyecto "Cooperación técnica para la consolidación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Chile", desarrollado durante el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 con financiamiento del programa europeo EL PAcCTO 2.0.

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"EL PAcCTO 2.0 acompaña al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en este proceso de fortalecimiento institucional, impulsando el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades profesionales. Una justicia juvenil sólida se construye también ofreciendo oportunidades reales de reinserción a adolescentes y jóvenes.", destaca Ana Rosa Pires, Representante del Programa EL PAcCTO 2.0 (Perita Clave para Derechos Humanos, Sociedad Civil y Protección de Juventudes).





El programa contempla una metodología de formación de formadores, mediante la cual profesionales de distintas regiones participan en el proceso formativo para posteriormente replicar los contenidos al resto del equipo, fortaleciendo así la instalación de capacidades institucionales en el largo plazo.

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Durante dos semanas, los participantes abordarán materias clave para la intervención en contextos de justicia juvenil, como desarrollo adolescente, vínculo educativo, trabajo en equipos de alto rendimiento, mediación y gestión de crisis en entornos complejos.





Este proceso es parte de una agenda de cooperación más amplia que incluyó previamente un diagnóstico técnico de necesidades formativas y una visita de estudio a Madrid, donde una delegación chilena conoció experiencias europeas en gestión de centros juveniles y programas de reinserción social.

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Tal como menciona la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia Fabiana Castro, "Esta capacitación constituye una instancia estratégica para seguir fortaleciendo al Servicio, particularmente en el desarrollo de capacidades técnicas, metodológicas y de intervención del personal de trato directo que acompaña los procesos de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley, que permitirá incorporar aprendizajes, herramientas y buenas prácticas provenientes de experiencias internacionales que han demostrado resultados relevantes en materia de intervención socioeducativa(...)favoreciendo la interrupción de trayectorias delictivas y avanzando hacia procesos de reinserción social más efectivos y sostenibles."