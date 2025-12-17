Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

MÁS DE 300 OBRAS VISUALES UNEN A TRES GENERACIONES EN LA EXPOSICIÓN "MATICES CREANDO CONEXIONES HUMANAS"

​La muestra, financiada por el programa Puntos de Cultura Comunitaria, es el resultado de un proceso creativo que reunió a párvulos, personas mayores y artistas locales. Permanecerá abierta hasta este 20 de diciembre.

expocreandoconexiones

​En la esquina de las calles Armando Sanhueza y Federico Errázuriz, Punta Arenas, el arte se ha convertido esta semana en un lenguaje común capaz de derribar las barreras de la edad. Desde este miércoles, el Centro Comunitario de ENAP alberga una muestra que destaca por su volumen, pero conmueve por su origen: "Matices Creando Conexiones Humanas".

Se trata de una colección de más de 300 obras de artes visuales que constituyen el testimonio de un diálogo enriquecedor. Impulsada por el Colectivo de Artes Matices, la exposición es el hito de cierre de un proyecto enmarcado en el Plan de Fortalecimiento, financiado por el programa Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Lo distintivo de esta exhibición es la diversidad de sus autores. Niñas y niños del Jardín Infantil Caperucita Roja, personas mayores del Centro Diurno Referencial Kerren e integrantes del propio Colectivo, plasmaron su creatividad en la diversa serie de trabajos.

"Todo lo que aprendimos de nuestro profesor, plasmado en estos trabajos, lo transmitimos a ellos, al Jardín Infantil Caperucita Roja y al Centro Diurno Kerren, que fueron nuestros alumnos", detalló Marión Gómez, presidenta del Colectivo Matices, organización que forma parte del registro nacional de PCC.

El proyecto no se limitó a la recolección de piezas, sino que involucró la realización de talleres donde se exploraron diferentes materialidades. Los asistentes podrán apreciar propuestas desarrolladas en técnicas de collage, transferencia de imágenes y pintura, evidenciando cómo una misma herramienta artística puede ser interpretada de formas totalmente distintas, según la etapa de la vida del creador.

Esta muestra es un ejemplo tangible de cómo la gestión cultural comunitaria puede tejer redes de apoyo y visibilización para grupos etarios a menudo desconectados entre sí.

Para el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, este proyecto materializa el objetivo de conectar el Estado con las comunidades. "Con el apoyo del Plan de Fortalecimiento pudimos conectar con la ciudadanía, con las niñeces, con las personas mayores en los procesos creativos", señaló la autoridad, agregando que la iniciativa permitió "participar, crear y soñar esta conexión humana".

Asimismo, Navarro hizo hincapié en la relevancia de dar continuidad a estos fondos. "Puntos de Cultura Comunitaria es una política pública que beneficia directamente a la ciudadanía y por eso es importante mantenerla en el tiempo como una política sólida", enfatizó.

Para quienes deseen recorrer este viaje visual por la infancia y la adultez, la exposición estará abierta al público, de forma gratuita, hasta este viernes 20 de diciembre. El horario de visitas es desde las 10.30 hasta las 19.00 horas, en el ya mencionado Centro Comunitario de ENAP.




IGpagobuses

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

pdipuntaarenas
nuestrospodcast
IGpagobuses

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
expocreandoconexiones

MÁS DE 300 OBRAS VISUALES UNEN A TRES GENERACIONES EN LA EXPOSICIÓN "MATICES CREANDO CONEXIONES HUMANAS"

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
comandojaramagallanes

OFICIALISMO ENFRENTA BALANCE ELECTORAL TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y REDEFINE ESTRATEGIA TRAS CONTUNDENTE DERROTA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Club aguas abiertas de Magallanes. Rodrigo Aguilera y Regina Andrade

NADAR EN AGUAS GÉLIDAS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: DEPORTE EXTREMO, CIENCIA Y ADAPTACIÓN HUMANA