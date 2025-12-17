MÁS DE 300 OBRAS VISUALES UNEN A TRES GENERACIONES EN LA EXPOSICIÓN "MATICES CREANDO CONEXIONES HUMANAS"

​En la esquina de las calles Armando Sanhueza y Federico Errázuriz, Punta Arenas, el arte se ha convertido esta semana en un lenguaje común capaz de derribar las barreras de la edad. Desde este miércoles, el Centro Comunitario de ENAP alberga una muestra que destaca por su volumen, pero conmueve por su origen: "Matices Creando Conexiones Humanas".



Se trata de una colección de más de 300 obras de artes visuales que constituyen el testimonio de un diálogo enriquecedor. Impulsada por el Colectivo de Artes Matices, la exposición es el hito de cierre de un proyecto enmarcado en el Plan de Fortalecimiento, financiado por el programa Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Lo distintivo de esta exhibición es la diversidad de sus autores. Niñas y niños del Jardín Infantil Caperucita Roja, personas mayores del Centro Diurno Referencial Kerren e integrantes del propio Colectivo, plasmaron su creatividad en la diversa serie de trabajos.



"Todo lo que aprendimos de nuestro profesor, plasmado en estos trabajos, lo transmitimos a ellos, al Jardín Infantil Caperucita Roja y al Centro Diurno Kerren, que fueron nuestros alumnos", detalló Marión Gómez, presidenta del Colectivo Matices, organización que forma parte del registro nacional de PCC.



El proyecto no se limitó a la recolección de piezas, sino que involucró la realización de talleres donde se exploraron diferentes materialidades. Los asistentes podrán apreciar propuestas desarrolladas en técnicas de collage, transferencia de imágenes y pintura, evidenciando cómo una misma herramienta artística puede ser interpretada de formas totalmente distintas, según la etapa de la vida del creador.



Esta muestra es un ejemplo tangible de cómo la gestión cultural comunitaria puede tejer redes de apoyo y visibilización para grupos etarios a menudo desconectados entre sí.



Para el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, este proyecto materializa el objetivo de conectar el Estado con las comunidades. "Con el apoyo del Plan de Fortalecimiento pudimos conectar con la ciudadanía, con las niñeces, con las personas mayores en los procesos creativos", señaló la autoridad, agregando que la iniciativa permitió "participar, crear y soñar esta conexión humana".



Asimismo, Navarro hizo hincapié en la relevancia de dar continuidad a estos fondos. "Puntos de Cultura Comunitaria es una política pública que beneficia directamente a la ciudadanía y por eso es importante mantenerla en el tiempo como una política sólida", enfatizó.



Para quienes deseen recorrer este viaje visual por la infancia y la adultez, la exposición estará abierta al público, de forma gratuita, hasta este viernes 20 de diciembre. El horario de visitas es desde las 10.30 hasta las 19.00 horas, en el ya mencionado Centro Comunitario de ENAP.









