MÁS DE 13,4 MILLONES DE VOTANTES MARCARON LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Con un avance del 99,97% de las mesas escrutadas, correspondientes a 40.888 de un total de 40.900 mesas instaladas en el país y en el extranjero, el Servicio Electoral dio a conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025.

José Antonio Kast Rist obtuvo 7.254.850 votos, equivalentes al 58,16% de las preferencias válidamente emitidas, superando a Jeannette Jara Román, quien alcanzó 5.218.444 votos, correspondientes al 41,84%.

La participación total fue de 13.421.650 electores. De ese total, los votos válidamente emitidos alcanzaron los 12.473.294 (92,93%), mientras que los votos nulos sumaron 783.001 (5,83%) y los votos en blanco llegaron a 165.355 (1,23%).

