Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

MÁS DE 13,4 MILLONES DE VOTANTES MARCARON LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

​Kast lideró los resultados con el 58,16%, mientras que Jara obtuvo el 41,84% de las preferencias.

computonacional

Con un avance del 99,97% de las mesas escrutadas, correspondientes a 40.888 de un total de 40.900 mesas instaladas en el país y en el extranjero, el Servicio Electoral dio a conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial 2025.

José Antonio Kast Rist obtuvo 7.254.850 votos, equivalentes al 58,16% de las preferencias válidamente emitidas, superando a Jeannette Jara Román, quien alcanzó 5.218.444 votos, correspondientes al 41,84%.

La participación total fue de 13.421.650 electores. De ese total, los votos válidamente emitidos alcanzaron los 12.473.294 (92,93%), mientras que los votos nulos sumaron 783.001 (5,83%) y los votos en blanco llegaron a 165.355 (1,23%).


A_UNO_kast

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

MF 4

MARÍA FERNANDA VALDÉS LIDERÓ EXITOSA CLÍNICA DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS

Plan Fitz Roy 5

CONSEJO VECINAL DEL BARRIO ROBERT FITZ ROY JUNTO AL MINVU Y MUNICIPIO FIRMARON CONTRATO DE OBRAS

THE BRITISH SCHOOL ESTRENÓ SU MUSICAL 2025: CINDERELLA