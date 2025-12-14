Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH REALIZARON APOYO A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EXPLORACIONES AÉREAS EN GLACIAR UNIÓN

Los icónicos aviones de la IVª Brigada Aérea se dirigieron al sector GL1 y Monte Vinson. ​

MISIONES AEREAS GLACIAR UNION 5

Mediante una ceremonia simbólica, el miércoles 26 de noviembre se dio comienzo oficial a las operaciones de la Estación Polar Científica Conjunta en Glaciar Unión, en pleno Círculo Polar Antártico, donde la temperatura promedio anual alcanza los -20 °C.

El personal desplegado está compuesto por integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile, Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En este contexto, la FACH cumple un rol clave a través del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea, operando dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, las cuales ya realizaron misiones de exploración aérea y transporte de científicos, para que puedan realizar sus investigaciones y proyectos. En concreto, realizaron operaciones en Monte Vinson, sector donde el personal del Instituto Antártico Chileno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, instalarán dos estaciones multiparamétricas para medir el cambio climático en el corazón de la Antártica, a 4.800 metros de altura, la cumbre más alta del Continente Blanco.

Igualmente, los icónicos aviones se dirigieron al sector GL1, trasladando a científicos que fueron a revisar una baliza que se instaló el año pasado, la cual permite saber cómo es la dinámica del hielo en cuanto a la velocidad con la que fluye, permitiendo conocer cuánta nieve se ha ido acumulando, al igual que su densidad.

Cabe destacar que esta iniciativa es liderada por el Estado Mayor Conjunto (EMCO), teniendo como ente ejecutor, en materia de logística y transporte aéreo, a la Fuerza Aérea de Chile (FACH), a través de la IVª Brigada Aérea, operando en la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas, lugar donde también se encuentra el Puesto de Mando de Glaciar Unión. No obstante, cada una de las instituciones participantes cumple un rol fundamental para el éxito de la misión.



LOS TWIN OTTER DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE INICIAN OPERACIONES EN APOYO A LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH REALIZARON APOYO A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EXPLORACIONES AÉREAS EN GLACIAR UNIÓN

Cabo de hornos 200 personas han ido a votar

MÁS DE 200 PERSONAS HAN VOTADO EN EL ÚNICO LOCAL DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

ELECCIONES (7)

MUNICIPALIDAD AVANZA EN LA INSTALACIÓN DE URNAS PARA LOS COMICIOS DEL DOMINGO