Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de diciembre de 2025

SOCIEDAD CROATA DE SOCORROS MUTUOS INVITA A EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL

Con actividades abiertas a la ciudadanía, se presenta el proyecto denominado “Restauración y limpieza general de fachadas del Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos” desde esta semana en el Club Croata. ​

foto1MausoleoCroata_PuntaArenas

El día 14 de octubre se dio inicio a las acciones de restauración del  Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, inmueble que forma parte del Monumento Histórico Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas. El proyecto, beneficiado por el Fondo Nacional del Patrimonio Cultural en su Convocatoria 2024, modalidad “Intervención en inmuebles con protección oficial, etapa de ejecución”, está centrado en la recuperación de la cubierta y en el saneamiento de los deterioros físico-mecánicos más críticos que afectan la protección del monumento.

En el marco de esta iniciativa que ya alcanza cerca de la mitad de su ejecución, la organización ha programado una exposición infográfica y fotográfica que revela los avances de la restauración. Se trata de un recorrido por la composición arquitectónica del mausoleo, sus materiales originales, las patologías que motivaron la intervención y los criterios técnicos que orientan la restauración. La muestra estará abierta del 15 al 18 de diciembre, entre 15:00 y 19.30 hrs. en el Salón Rey Tomislav, segundo piso del Club Croata, ubicado en Errazúriz 812.

Por su parte, el día jueves 18, a las 19:00 hrs., la exposición cerrará con una charla técnica dedicada a presentar el proceso de diagnóstico y los avances de la ejecución del proyecto. Esta actividad forma parte de la iniciativa de participación ciudadana informativa del proyecto, que además contará con la presencia de miembros de la comunidad croata, administración del Cementerio Municipal, servicios públicos vinculados al patrimonio regional, gremios de la arquitectura y construcción, instituciones académicas, entre otros.

Con los fondos adjudicados ($84.532.866), la intervención se concentra en las patologías más severas que comprometen directamente la estabilidad y conservación del conjunto. Las obras actualmente en ejecución, permitirán detener procesos de deterioro activo, mejorar el comportamiento frente a la humedad y asegurar condiciones básicas de resguardo tanto para la edificación como para su entorno inmediato.

La exposición abierta al público profundiza en el trabajo que se extenderá hasta principios de febrero en el Cementerio Municipal, junto con las acciones específicas que profesionales del área de la restauración patrimonial llevan a cabo, con énfasis en los trabajos de saneamiento y consolidación de la cubierta del Mausoleo orientados principalmente a erradicar filtraciones y estabilizar elementos ornamentales afectados.


BALANCE 1 DE NOVIEMBRE (1)

MÁS DE 30 MIL PERSONAS HAN VISITADO EL CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE ESTE FIN DE SEMANA LARGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

Leer Más

El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica
nuestrospodcast
boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jornada de inclusion 3

DESTACAN A LA ESCUELA CERRO GUIDO POR INICIATIVA DE INCLUSIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
tachasmop

MOP INSTALA TACHAS REFLECTANTES CAMINO AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250