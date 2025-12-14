SOCIEDAD CROATA DE SOCORROS MUTUOS INVITA A EXPOSICIÓN SOBRE PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL

El día 14 de octubre se dio inicio a las acciones de restauración del Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, inmueble que forma parte del Monumento Histórico Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas. El proyecto, beneficiado por el Fondo Nacional del Patrimonio Cultural en su Convocatoria 2024, modalidad “Intervención en inmuebles con protección oficial, etapa de ejecución”, está centrado en la recuperación de la cubierta y en el saneamiento de los deterioros físico-mecánicos más críticos que afectan la protección del monumento.

En el marco de esta iniciativa que ya alcanza cerca de la mitad de su ejecución, la organización ha programado una exposición infográfica y fotográfica que revela los avances de la restauración. Se trata de un recorrido por la composición arquitectónica del mausoleo, sus materiales originales, las patologías que motivaron la intervención y los criterios técnicos que orientan la restauración. La muestra estará abierta del 15 al 18 de diciembre, entre 15:00 y 19.30 hrs. en el Salón Rey Tomislav, segundo piso del Club Croata, ubicado en Errazúriz 812.



Por su parte, el día jueves 18, a las 19:00 hrs., la exposición cerrará con una charla técnica dedicada a presentar el proceso de diagnóstico y los avances de la ejecución del proyecto. Esta actividad forma parte de la iniciativa de participación ciudadana informativa del proyecto, que además contará con la presencia de miembros de la comunidad croata, administración del Cementerio Municipal, servicios públicos vinculados al patrimonio regional, gremios de la arquitectura y construcción, instituciones académicas, entre otros.

Con los fondos adjudicados ($84.532.866), la intervención se concentra en las patologías más severas que comprometen directamente la estabilidad y conservación del conjunto. Las obras actualmente en ejecución, permitirán detener procesos de deterioro activo, mejorar el comportamiento frente a la humedad y asegurar condiciones básicas de resguardo tanto para la edificación como para su entorno inmediato.

La exposición abierta al público profundiza en el trabajo que se extenderá hasta principios de febrero en el Cementerio Municipal, junto con las acciones específicas que profesionales del área de la restauración patrimonial llevan a cabo, con énfasis en los trabajos de saneamiento y consolidación de la cubierta del Mausoleo orientados principalmente a erradicar filtraciones y estabilizar elementos ornamentales afectados.

​

