MÁS DE 30 MIL PERSONAS HAN VISITADO EL CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE ESTE FIN DE SEMANA LARGO

Un positivo balance realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras las jornadas de mayor afluencia de público en el Cementerio Municipal Sara Braun, en el marco de la conmemoración del Día de Todos los Santos. Entre el viernes 31 de octubre y este sábado 1 de noviembre, más de 30 mil personas han visitado el recinto, cifra que se espera aumente hasta las 40 mil al cierre de mañana domingo.

El alcalde Claudio Radonich destacó que la jornada se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes, gracias al trabajo coordinado entre los distintos equipos municipales y de seguridad. "Son más de 30.000 personas las que han venido hasta nuestro cementerio. Como lo habíamos anticipado, el flujo comenzó el fin de semana pasado y ayer se concentró un número muy importante, con cerca de 15.000 visitantes. Esperamos que entre hoy y mañana lleguemos a las 40.000 personas que estimamos, sin ningún tipo de incidente", señaló el jefe comunal.

Radonich explicó que se reforzaron los servicios de limpieza, seguridad y atención al público, con las tres puertas del cementerio operativas hasta las 20 horas, la habilitación de baños adicionales y la presencia de funcionarios de Seguridad Pública y Carabineros. "Sabemos que muchas personas vienen a cambiar plantas y a limpiar los espacios de sus familiares, por eso reforzamos los turnos de aseo y recolección de residuos. También hemos pedido precaución, considerando que Senapred anunció vientos y lluvias entre hoy y mañana, lo que podría afectar tanto a los visitantes como a los comerciantes instalados en los alrededores", agregó.

En el perímetro del campo santo, este año se autorizaron 93 puestos de venta de flores, alimentos y artesanías en el bandejón central de Avenida Bulnes y calle Angamos, aunque una parte menor de los inscritos concretó su instalación. "Hasta ahora no han tenido ningún problema, pero se les reiteró el llamado a reforzar sus estructuras ante las ráfagas de viento", dijo el alcalde.

Por su parte, el administrador del Cementerio Municipal, César Gallardo, calificó la jornada como positiva, destacando el orden y la preparación del recinto. "Ha sido un balance favorable, sin incidentes. Alcanzamos a realizar todas las labores de mantenimiento, pintura, plantación y limpieza. Ayer tuvimos el coro Croata en la capilla, y hoy las misas y romerías del Ejército y del Cuerpo de Bomberos se efectuaron con alta asistencia", indicó.

Gallardo añadió que durante estos días se ha reforzado el apoyo a los visitantes con baños químicos en distintos puntos, servicio de carritos para traslado, sillas de ruedas y una ambulancia de la Mutual de Seguridad disponible para emergencias. Asimismo, reiteró el llamado a extremar el cuidado frente al viento. "Hoy se pronostican rachas de hasta 80 km/h, por lo que pedimos a las personas tener precaución al usar las escaleras móviles o subir a los nichos, siempre con la ayuda de alguien que las sujete para evitar accidentes", advirtió.

El Cementerio Municipal Sara Braun, que alberga más de 69.500 sepulturas en una superficie de 8 hectáreas, mantendrá sus puertas abiertas hasta las 20:00 horas este fin de semana, con ingreso habilitado por las calles Bulnes, Angamos y Bilbao.





