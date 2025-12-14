DELEGADA PRESIDENCIAL DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA DESTACA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JORNADA DE SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y COORDINACIÓN CON VECINOS DE PUERTO TORO

La delegada presidencial de la Provincia Antártica, Constanza Calisto Gallardo, informó esta mañana sobre el desarrollo del proceso electoral de segunda vuelta presidencial en la provincia, destacando que todas las mesas de votación ya se encuentran constituidas y operativas.

En conversación con la ciudadanía durante la cobertura especial de elecciones realizada por Polar Comunicaciones, la autoridad realizó un llamado a los vecinos y vecinas a acercarse a los locales de votación para ejercer su derecho ciudadano, subrayando la normalidad con que se ha desarrollado la jornada.

Calisto recordó que en el proceso electoral anterior no fue posible el traslado de los votantes de Puerto Toro debido a factores climáticos adversos. Sin embargo, en esta ocasión, las condiciones meteorológicas favorables permitieron el desplazamiento de 12 personas habilitadas para votar desde esa localidad extrema del país. “No tenemos tanto viento, aunque sí estuvimos con una lluvia bastante intensa cuando estábamos recibiendo a los vecinos de Puerto Toro”, señaló la delegada.

La autoridad valoró positivamente el compromiso de los equipos desplegados en la provincia y reiteró la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la democracia, especialmente en territorios aislados como la Provincia Antártica.

