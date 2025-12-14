Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

DELEGADA PRESIDENCIAL DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA DESTACA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JORNADA DE SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y COORDINACIÓN CON VECINOS DE PUERTO TORO

​​Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa.

delegadacalisto

La delegada presidencial de la Provincia Antártica, Constanza Calisto Gallardo, informó esta mañana sobre el desarrollo del proceso electoral de segunda vuelta presidencial en la provincia, destacando que todas las mesas de votación ya se encuentran constituidas y operativas.

En conversación con la ciudadanía durante la cobertura especial de elecciones realizada por Polar Comunicaciones, la autoridad realizó un llamado a los vecinos y vecinas a acercarse a los locales de votación para ejercer su derecho ciudadano, subrayando la normalidad con que se ha desarrollado la jornada.

Calisto recordó que en el proceso electoral anterior no fue posible el traslado de los votantes de Puerto Toro debido a factores climáticos adversos. Sin embargo, en esta ocasión, las condiciones meteorológicas favorables permitieron el desplazamiento de 12 personas habilitadas para votar desde esa localidad extrema del país. “No tenemos tanto viento, aunque sí estuvimos con una lluvia bastante intensa cuando estábamos recibiendo a los vecinos de Puerto Toro”, señaló la delegada.

La autoridad valoró positivamente el compromiso de los equipos desplegados en la provincia y reiteró la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la democracia, especialmente en territorios aislados como la Provincia Antártica.


senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC LLAMA A RESPETAR EL RESULTADO ELECTORAL Y AFIRMA QUE CHILE VIVE UN CAMBIO POLÍTICO MARCADO POR LAS DEMANDAS ACTUALES

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
PORVENIR (3)

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

Carlos Bianchi Chelech

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

seremitt

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

jardinvillalasnieves

VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR