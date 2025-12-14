DESTACAN A LA ESCUELA CERRO GUIDO POR INICIATIVA DE INCLUSIÓN

La Superintendencia de Educación otorgó un diploma de reconocimiento a la Escuela Rural Cerro Guido para resaltar una práctica que promueve la generación de espacios educativos basados en el respeto, el diálogo, la diversidad y la inclusión.

La iniciativa, denominada “Jornada de Inclusión Interescuelas”, se desarrolló en conjunto con la Escuela Rural Ramón Serrano Montaner de Cerro Castillo en el marco del programa de integración que ambas instituciones comparten. El proyecto fue valorado por su aporte a la construcción de comunidades educativas más participativas y colaborativas.

La Superintendencia evaluó más de 400 iniciativas de escuelas y liceos a nivel nacional y seleccionó la propuesta magallánica como una de las mejores en la categoría “Destacados” del programa “Buenas Ideas” que impulsa esa institución.

En la ceremonia de entrega del reconocimiento participaron el profesor encargado de la Escuela Cerro Guido, Héctor Mercado; el docente representante de la Escuela Ramón Serrano, Sergio Mercado; y la coordinadora del PIE, Camila Porras, quienes manifestaron su orgullo y satisfacción por el trabajo que realizaron.

La Jornada de Inclusión Interescuelas consistió en un encuentro entre las dos comunidades educativas rurales, con actividades lúdicas y pedagógicas diseñadas por el equipo PIE de Cerro Guido que incentivaron un ambiente donde más de 40 estudiantes compartieron, aprendieron y construyeron relaciones significativas.

El profesor encargado de la escuela Cerro Guido, Héctor Mercado, comentó que “este logro es posible gracias al compromiso del equipo PIE de la comuna de Torres del Paine, a los docentes de ambas escuelas que creyeron en este proyecto, a los estudiantes que participaron con entusiasmo y a las familias que apoyaron esta iniciativa”.





