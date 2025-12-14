MÁS DE 200 PERSONAS HAN VOTADO EN EL ÚNICO LOCAL DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

Pese a las condiciones climáticas adversas, más de 200 personas han acudido al único local de votación de la comuna de Cabo de Hornos, ubicado en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, para ejercer su derecho a sufragio en esta Segunda Vuelta Presidencial 2025, demostrando un alto compromiso cívico de la comunidad.

En el lugar también participó del proceso eleccionario la delegada presidencial Constanza Calisto Gallardo, quien concurrió a votar acompañada de sus hijas. El establecimiento educacional contó con la totalidad de sus cinco mesas instaladas, las que comenzaron a funcionar oficialmente a partir de las 10:44 horas.

Cabe recordar que en estas elecciones el voto es obligatorio y que las mesas funcionarán hasta las 18:00 horas, siempre que no existan personas en fila. Quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben dejar constancia en Carabineros. No rige Ley Seca, aunque votar en estado de ebriedad constituye una falta grave. Para sufragar se debe presentar cédula de identidad o pasaporte, vigentes o vencidos hasta un año, y se recomienda llevar lápiz pasta azul.

