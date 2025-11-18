Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de noviembre de 2025

JÓVENES ARTISTAS EN LA CIUDAD MÁS AUSTRAL CONCLUYEN TALLER "CREANDO-ANDO"

​Iniciativa, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más el apoyo de la municipalidad de Cabo de Hornos, proporcionó herramientas y técnicas de artes plásticas a 15 estudiantes.

cierretallerwilliams

​En Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, el arte y la creatividad de los más jóvenes se potencia. El reciente miércoles 12 de noviembre, la Biblioteca Municipal se transformó en una galería para acoger la exposición de cierre del taller "Creando-ando”. Quince niñas, niños y adolescentes de la comuna, de entre 7 y 14 años, exhibieron con orgullo los trabajos realizados tras semanas de aprendizaje.

El curso, que se desarrolló entre septiembre y octubre, les permitió explorar diversas técnicas de artes plásticas, bajo la guía de la tallerista Marlene Rodríguez, quien calificó la iniciativa como una "instancia de creatividad que le da la posibilidad a los niños de que se conozcan" y tengan "un momento de esparcimiento".

La tallerista destacó la positiva evolución del grupo durante las ocho clases. "De verdad que se notó el cambio. De un principio todos serios, más tranquilitos y al final ya todos conversando, ya se abrazaban y no querían que terminara el taller. Se formó una muy linda instancia", relató Rodríguez.

Esta visión fue compartida por las familias. Scarlett Torreblanca, madre de Ema, una de las niñas que participó en el taller, señaló que su principal motivación para inscribir a su hija fue que pudiera "tener tiempo de esparcimiento, de contacto con más amigas, amigos y también por la creatividad, que pueda desarrollar nuevos talentos aquí en la isla y conocer nuevas experiencias artísticas y culturales".

Más que una actividad extraprogramática, "Creando-ando" se convirtió en un potente ejemplo de descentralización cultural y trabajo comunitario . Esta propuesta fue posible gracias al esfuerzo intersectorial de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional (FICR) , y la unidad de cultura de la Municipalidad de Cabo de Hornos.

El Seremi Luis Navarro, quien asistió a la ceremonia de cierre y entrega de certificados a las y los jóvenes artistas, relevó que el compromiso ministerial, a través del programa FICR, es "poder poner en el centro a las niñeces, poner en valor la creatividad y las diferentes disciplinas artísticas". Añadió que, en esta oportunidad, las y los participantes "pudieron crear y cocrear diferentes piezas únicas que también responden al territorio".

Mientras que Yenifer Contreras, encargada de Cultura y Fomento Productivo de la municipalidad de Cabo de Hornos, explicó que este taller amplió el foco de su gestión. "Este año pudimos incluir una nueva sección, por decirlo así, de poder integrar a los niños y niñas de la comuna", precisó, indicando que si bien venían trabajando años en talleres enfocados a la mujer, "este año además de enfocarnos en niños, también lo hicimos con los adultos mayores. Esperamos seguir trabajando con ellos y poder llegar con la cultura en diferentes tipos de talleres".

El evento trascendió lo protocolar para convertirse en un cálido encuentro comunitario. Vecinas y vecinos de Puerto Williams se dieron cita para presenciar con orgullo los trabajos de los jóvenes. Más importante aún, fue un espacio para valorar el proceso y felicitar a los nóveles creadores, reforzando los lazos en la ciudad más austral.

La Delegada Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto, junto con resaltar el trabajo colaborativo detrás de la propuesta artística, enfatizó en que "uno de los pilares del programa con el que se impartió este taller en Puerto Williams es precisamente la descentralización de la cultura". Afirmó que, mediante el gobierno del presidente Gabriel Boric, "se realizan estas instancias que están dirigidas a estas nuevas generaciones de nuestra ciudad, donde se busca entregar herramientas para apoyar la creatividad en territorios de zonas extremas de Chile, como es nuestro caso".


seremitrabajowilliams

SEREMI DEL TRABAJO DESARROLLÓ INTENSIVO DESPLIEGUE EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

Leer Más

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

Balance elecciones 1
nuestrospodcast
RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL (3)

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
cierretallerwilliams

JÓVENES ARTISTAS EN LA CIUDAD MÁS AUSTRAL CONCLUYEN TALLER "CREANDO-ANDO"

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Johannes-Kaiser

RESULTADOS PRESIDENCIALES EN MAGALLANES MUESTRAN UN GIRO Y SITÚAN A JOHANNES KAISER EN TERCER LUGAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
chomali

CARDENAL CHOMALÍ ENVÍA BENDICIÓN VIRTUAL PARA LAS ELECCIONES: “ESTAMOS LLAMADOS A VOTAR UNA FORMA MAGNÍFICA DE CUIDAR LA DEMOCRACIA”