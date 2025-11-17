CONTRAALMIRANTE JORGE CASTILLO RECIBIÓ CONDECORACIÓN EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN PUERTO WILLIAMS

En el marco de la ceremonia de conmemoración del centenario del buque "Micalvi" en Puerto Williams, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval Jorge Castillo Fuentes, fue condecorado por parte de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, recibiendo de manos de su Alcalde Patricio Fernández una condecoración.

Esta entrega fue en reconocimiento a su destacado apoyo a la comuna de Cabo de Hornos, siendo entregada por primera vez al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, quién durante sus dos años de mando de la jurisdicción a través de medios navales, marítimos y aéreos, ha apoyado a diferentes acciones en ayuda a la comunidad y al desarrollo de la apartada comuna.

El Alcalde Patricio Fernández destacó que "la condecoración fue otorgada previa consulta y aprobación del Concejo Municipal, reconociendo en la figura del Contraalmirante Castillo al esfuerzo que realizan los distintos funcionarios de la Armada de Chile, pero también a la voluntad que él impulsó durante su gestión".

La condecoración es otorgada a miembros de la Armada que han prestado dos años de servicio en el caso de oficiales o cuatro en el caso de gente de mar en la comuna de Cabo de Hornos, siendo de esta manera un reconocimiento excepcional en la figura del Contraalmirante Jorge Castillo.

El Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes asumió la comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval en diciembre del 2023, en donde su gestión se destacó por una fuerte impronta territorial, destacando su contacto con la comunidad y el establecimiento de acciones concretas con comunidades y zonas aisladas, entregando el mando de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval fortaleciendo los lazos con la ciudadanía, estando presente en diferentes momentos complejos y en donde la recalada del Remolcador de Altamar "Lientur" y el Rompehielos "Almirante Viel" marcaron la conformación del Tridente Antártico con el Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba".

El nuevo desafío del Contraalmirante Jorge Castillo es asumir la Comandancia en Jefe de la Escuadra Nacional, histórico e importante desafío dentro de la Armada de Chile, sumándose a nombres históricos como Juan José Tortel, Manuel Blanco Encalada, Thomas Cochrane, Raúl López Silva, por solo mencionar algunos marinos que forjaron el poder naval en proyección de nuestro territorio y la defensa de nuestros intereses patrios.

Su sucesor, el Comodoro Juan Soto Herrera, recibe el legado de una institución con renovado vínculo con la sociedad, valorada y querida por la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en donde la conciencia marítima y la labor de soberanía efectiva de la Armada de Chile a lo largo y ancho del territorio ha sido valorada.

​

