Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de noviembre de 2025

CONTRAALMIRANTE JORGE CASTILLO RECIBIÓ CONDECORACIÓN EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN PUERTO WILLIAMS

​Reconocimiento fue otorgado previo a asumir como Comandante en Jefe de la Escuadra Nacional

Alcalde de Cabo de Hornos condecora al Contraalmirante Jorge Castillo en Puerto Williams

En el marco de la ceremonia de conmemoración del centenario del buque "Micalvi" en Puerto Williams, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval Jorge Castillo Fuentes, fue condecorado por parte de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, recibiendo de manos de su Alcalde Patricio Fernández una condecoración.

 

Esta entrega fue en reconocimiento a su destacado apoyo a la comuna de Cabo de Hornos, siendo entregada por primera vez al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, quién durante sus dos años de mando de la jurisdicción a través de medios navales, marítimos y aéreos, ha apoyado a diferentes acciones en ayuda a la comunidad y al desarrollo de la apartada comuna.

 

El Alcalde Patricio Fernández destacó que "la condecoración fue otorgada previa consulta y aprobación del Concejo Municipal, reconociendo en la figura del Contraalmirante Castillo al esfuerzo que realizan los distintos funcionarios de la Armada de Chile, pero también a la voluntad que él impulsó durante su gestión".

 

La condecoración es otorgada a miembros de la Armada que han prestado dos años de servicio en el caso de oficiales o cuatro en el caso de gente de mar en la comuna de Cabo de Hornos, siendo de esta manera un reconocimiento excepcional en la figura del Contraalmirante Jorge Castillo. 

 

El Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes asumió la comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval en diciembre del 2023, en donde su gestión se destacó por una fuerte impronta territorial, destacando su contacto con la comunidad y el establecimiento de acciones concretas con comunidades y zonas aisladas, entregando el mando de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval fortaleciendo los lazos con la ciudadanía, estando presente en diferentes momentos complejos y en donde la recalada del Remolcador de Altamar "Lientur" y el Rompehielos "Almirante Viel" marcaron la conformación del Tridente Antártico con el Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba".

 

El nuevo desafío del Contraalmirante Jorge Castillo es asumir la Comandancia en Jefe de la Escuadra Nacional, histórico e importante desafío dentro de la Armada de Chile, sumándose a nombres históricos como Juan José Tortel, Manuel Blanco Encalada, Thomas Cochrane, Raúl López Silva, por solo mencionar algunos marinos que forjaron el poder naval en proyección de nuestro territorio y la defensa de nuestros intereses patrios.

 

Su sucesor, el Comodoro Juan Soto Herrera, recibe el legado de una institución con renovado vínculo con la sociedad, valorada y querida por la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en donde la conciencia marítima y la labor de soberanía efectiva de la Armada de Chile a lo largo y ancho del territorio ha sido valorada. 


eleccionesnatales

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

Leer Más

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

Jara-Kast-segunda-vuelta-768x432
nuestrospodcast
labocarpuq

DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Alcalde de Cabo de Hornos condecora al Contraalmirante Jorge Castillo en Puerto Williams

CONTRAALMIRANTE JORGE CASTILLO RECIBIÓ CONDECORACIÓN EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN PUERTO WILLIAMS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
parisielecciones2025

PARISI: KAST Y JARA TIENEN QUE HACER GESTOS PORQUE EL PDG NO NECESITA NINGÚN FAVOR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
2

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LOCALES DE VOTACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE