MINCIENCIA INVITA A INSTITUCIONES PRIVADAS A INSCRIBIRSE EN NÓMINA QUE LAS HABILITA COMO RECEPTORA DE RECURSOS FRPD 2026

Para recibir Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, las instituciones privadas sin fines de lucro deben cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 1.699, de 2024, del Ministerio de Hacienda, y así ser incorporadas en la resolución que las declara elegibles. Esta inclusión en la resolución, las habilita para participar en los procesos concursables que los Gobiernos Regionales definan.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informa que ya se encuentra disponible el proceso de inscripción de instituciones privadas sin fines de lucro para integrar la nómina habilitante del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD). Este es un instrumento destinado a fortalecer el desarrollo productivo y las capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras en las regiones del país.

Ser parte de esta nómina habilitante es un requisito indispensable para que instituciones privadas puedan participar en los concursos FRPD que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales durante el próximo año.

“Hago el llamado a todas las instituciones privadas que hoy están en la lista de la Resolución 33 del año 2024 de la Subsecretaría de Ciencia -que perderá su vigencia producto de esta convocatoria-, y a todas las organizaciones privadas, fundaciones, corporaciones y empresas de la región, que tienen vocación o vinculan su quehacer a la ciencia, la tecnología, los conocimientos o la innovación, para que se inscriban en esta nómina, de manera que puedan optar a financiamiento desde el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena”, señaló la seremi de Ciencia Verónica Vallejos.

La autoridad indicó que estos fondos, que provienen de la Ley del Royalty, absorbieron a los antiguos FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad) -que hoy ya no existen-, y es una convocatoria que se desarrolla en conjunto con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

La inscripción en la nómina es pública y gratuita, y estará disponible hasta las 23:59 horas del 15 de diciembre en la plataforma fondos.gob.cl.

