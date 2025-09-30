Punta Arenas,
30 de septiembre de 2025

FESTIVAL DE LAS CIENCIAS 2025 EN MAGALLANES: SEREMI VALLEJOS INVITA A LA COMUNIDAD A COMBATIR LA DESINFORMACIÓN CON CONOCIMIENTO

Buenos días región.

seremictci

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos Marchant, entregó detalles sobre la realización del Festival de las Ciencias 2025, cuyo lema este año es “Con Ciencia contra la desinformación”.

Vallejos destacó que el evento, que se desarrolla desde 2019 a nivel nacional, es público y gratuito, y desde 2023 se realiza en todas las regiones del país, consolidándose como la mayor fiesta ciudadana de la ciencia y el conocimiento. Explicó que su propósito es abrir espacios para que personas de todas las edades puedan descubrir la ciencia que las rodea, valorar la evidencia y fortalecer el pensamiento crítico frente a un escenario global marcado por la circulación de información falsa o manipulada.

En este sentido, el Festival busca fomentar el pensamiento crítico, el método científico y el acceso democrático al saber, fortaleciendo la capacidad de las personas para identificar, cuestionar y contrastar los mensajes que reciben a diario, reconociendo el rol de la ciencia, la educación y la cultura en la construcción de una ciudadanía informada y activa.

La programación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena contempla actividades diversas y descentralizadas, entre ellas el taller “Descubriendo el hidrógeno verde” en Puerto Natales (29 de septiembre), el radioteatro “Las aventuras de Isa y Miguel: El dragón de Valparaíso descubre la Antártica” (1 de octubre), la charla “Odisea por el océano Austral” a cargo de la Dra. Karin Gerard en Punta Arenas (2 de octubre), y el Festival de las Ciencias en Magallanes, que reunirá teatro, música, monólogos científicos, stands y juegos el próximo 4 de octubre en el Liceo Sara Braun.

El evento, organizado por el Ministerio de Ciencia junto a múltiples instituciones y centros de investigación, busca dejar un legado duradero no solo de conocimiento, sino también de empoderamiento ciudadano frente a los desafíos del mundo actual. La programación completa está disponible en el sitio www.festivaldelasciencias.cl



ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE: ELIGE VIVIR SANO Y SEREMITT INVITAN A PARTICIPAR EN CICLETADA FAMILIAR AL ATARDECER

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

