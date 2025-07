MINCIENCIA PRESENTÓ CUENTA PÚBLICA CON ANUNCIO DE 0,41% DE GASTO EN I+D

También se destacó el incremento de cinco seremis macrozonales a ocho junto a otros hitos, como la adjudicación del concurso de supercómputo y la aceptación de Chile como miembro asociado del CERN.

“Después de tres años de gestión, podemos decir que hemos sentado las bases para un nuevo ciclo del conocimiento en Chile. Un ciclo donde la ciencia no es un lujo reservado a las universidades de Santiago, sino una capacidad distribuida en todo el país. Donde la tecnología no es vista con miedo ni como dogma, sino como una herramienta que debe gobernarse democráticamente. Donde la innovación no depende solo del mercado, sino también de un Estado activo, articulador, presente. Un ciclo donde el conocimiento no es accesorio al desarrollo: es su núcleo, su posibilidad, su condición estructural”. Con esa reflexión, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, acompañada del subsecretario Cristian Cuevas, entregó su Cuenta Pública 2025.

El mayor anuncio de la jornada fue la nueva cifra de Gasto en I+D (investigación y desarrollo, con datos de 2023) que por primera vez salta del histórico 0,36-0,39% y llega a 0,41% en inversión. El monto alcanzado para ese año fue de más de $1,16 billones, con un aumento de $174 mil 266 millones con respecto a la última medición (2022) que se dio a conocer el año pasado. “Tenemos total conciencia de que no es el 1%, pero veníamos muchos años sin poder despegar y en esta administración generamos una tendencia al alza. Partimos con un 0,34% y cuando se mida la contribución total de este Gobierno en el PIB este número será aún más alto. Hay que sostener esta tendencia, hay que seguir invirtiendo, seguir promoviendo para que el sector privado invierta. Es un salto que no habíamos tenido en las administraciones anteriores y que nos da la esperanza de que vamos por el camino correcto”, indicó la ministra Etcheverry.

El crecimiento de la institucionalidad de ciencia y tecnología fue uno de los hitos más celebrados de la jornada: las secretarías regionales ministeriales aumentaron de cinco macrozonas a ocho, incluyendo las nuevas seremis de Ciencia para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, O’Higgins y Maule, y la seremi de La Araucanía, la primera de representación exclusiva. El ministerio, además, creó una nueva División de Tecnologías Emergentes, para hacer permanentes agendas como IA, cuántica y biotecnología, entre otras.

Uno de los hitos centrales fue el avance del Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU), que ya ha beneficiado a 37 universidades públicas y privadas en todas las regiones del país, por un total de $3 mil millones. Este permite a las casas de estudio planificar focos de investigación a largo plazo y descentraliza el financiamiento para fortalecer capacidades de investigación con pertinencia territorial y visión estratégica.

El compromiso con la Antártica como continente de ciencia y paz se expresó con una inversión récord de $10 mil 800 millones de pesos, aumentando considerablemente los fondos destinados a investigación, equipamiento y logística polar.

En el ámbito del emprendimiento, 80 iniciativas de base científico-tecnológica fueron apoyadas durante 2024 a lo largo del país, mediante programas como Start-Up Ciencia, Catálisis y Semillero. Además, se amplió la colaboración con instituciones públicas clave para facilitar su integración al mercado, tanto para esas empresas como para las 400 que en total han sido beneficiadas en los últimos años.

Las condiciones laborales de quienes trabajan en ciencia forman parte de la agenda “Mejor Trabajo en Investigación” con acciones concretas, entre las que se incluyen el Primer Encuentro Nacional de Postdoctorados, la adhesión a redes internacionales y un estudio para implementar doctorados industriales, además de un proceso de mesas de diálogo que se desarrollan en distintas regiones, macrozonalmente, durante este año.

En Inteligencia Artificial se celebró el avance de un 78% de las acciones de la Política Nacional actualizada en 2023. También se rindió cuenta de los avances, en el Congreso, del Proyecto de Ley de Usos de la IA. A eso se sumó un hito en infraestructura con la adjudicación de dos proyectos de supercómputo para IA, por un total de 14 millones de dólares. LatamGPT, el primer modelo de lenguaje diseñado para América Latina y coordinado desde el Centro CENIA, tendrá una versión experimental durante el mes de agosto.

Dos hitos en materia de formación fueron destacados: la creación de 5 perfiles laborales relacionados con IA por parte de ChileValora, y el curso “Impulsemos la Educación del Futuro Juntos”, donde estudiantes de pedagogía de universidades en 4 regiones fueron parte de un curso piloto de IA para futuros docentes.

A nivel internacional, la aprobación de Chile como país asociado del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) abre nuevas oportunidades para jóvenes científicos, disponibiliza licitaciones de alta tecnología para la industria chilena e integra al país a una red global de vanguardia.

El subsecretario del MinCiencia, Cristian Cuevas, resaltó que la ciencia es un motor de desarrollo y que esta última Cuenta Pública refuerza el compromiso que tiene el gobierno de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. En este sentido, hizo hincapié en los instrumentos de democratización de los conocimientos del ministerio: “Más de mil millones de pesos invertidos en instrumentos que llegan a la ciudadanía, a los que distintos colectivos y actorías de ciencia pueden acceder. Además, el programa Explora que este año cumple 30 años y que nos permite llegar a más de 300 comunas para hacer llegar al Estado a distintos rincones a través de la ciencia. De esta manera damos cuenta del compromiso que como gobierno tenemos: a través de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos y la innovación podemos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible”.

Por su parte la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, recalcó que la ciencia está aportando al bienestar de las personas, buscando soluciones a los desafíos que presenta el país. “En esta administración nos hemos esforzado por poner a la ciencia como eje central, y ese esfuerzo lo vemos reflejado en el incremento de la inversión en investigación y desarrollo, la implementación de nuevas políticas públicas y en el trabajo articulado con diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer nuestras capacidades, mejorar la infraestructura y potenciar los talentos, lo cual también es visible en la Macrozona Austral, por ejemplo con las adjudicaciones de los proyectos FIU Territoriales a las Universidades de Aysén y de Magallanes. Todo esto nos permitirá construir un futuro en el que la ciencia y la tecnología sean los motores que impulsen el desarrollo económico y sostenible de los territorios, pero siempre enfocado en una sociedad más justa, equitativa y resiliente”.

El contenido de la Cuenta Pública 2025 está disponible en la página web del ministerio, minciencia.gob.cl, mientras que la presentación puede ser revisada en el canal YouTube institucional.

