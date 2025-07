MUSICOTERAPIA FORTALECE HABILIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, está desarrollando un taller de musicoterapia dirigido a personas con discapacidad, residentes del programa Hogares Protegidos. La iniciativa forma parte de un conjunto de actividades impulsadas por la Unidad de Discapacidad para promover el bienestar integral de sus participantes.



El taller contempla cuatro sesiones que se realizan durante julio, todos los martes, de 11:00 a 12:00 horas, en el recinto ubicado en calle Capitán Guillermo 0588. La actividad está a cargo de la enfermera y musicoterapeuta Laura Millanao, quien explicó que “la musicoterapia es una disciplina de la salud que ayuda a fortalecer habilidades, en este caso la salud mental, potenciar habilidades cognitivas, emocionales, motoras, y yo creo que eso es lo principal: trabajar lo cognitivo, la atención, lo motor. Además, se favorece la integración social mediante actividades musicales con fines terapéuticos”.



La modalidad del taller es grupal y presencial, con un máximo de ocho participantes por sesión, todos residentes del hogar. Se utilizan instrumentos como xilófono, wankara, tambores de mano, maracas, güiro y panderos, entre otros, además del uso de la voz y música preeditada. Entre las actividades desarrolladas se incluyen ejercicios de conciencia corporal, improvisación musical, canciones significativas y dinámicas de movimiento.



Carolina Nesbet, profesional del Área de Discapacidad, detalló que “este es uno de los talleres que estamos desarrollando en colaboración con organizaciones de la comuna. En total, son 26 talleres activos desde mayo, incluyendo terapia asistida con animales, arte y terapia, y actividades de autocuidado y bienestar para cuidadores. Más de 150 personas con discapacidad están siendo beneficiadas con estos espacios”.



El impacto de la musicoterapia también se refleja en la experiencia de los propios participantes. Katherine Trujillo comentó que “me gusta participar de la terapia del instrumento, me gusta todo, me gusta repetir con todos los compañeros y escuchar lo que hacen los demás. Fue fácil tocar los instrumentos”. Por su parte, Elena Masle, quien lleva más de un año participando en actividades del hogar, señaló que “me emociono mucho. Estoy usando el güiro, y ha sido fácil. El taller y la profesora han sido muy buenos, además me ha permitido conocer a más personas”.



Con este tipo de talleres, el Municipio reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fomentando espacios de encuentro, expresión y acompañamiento terapéutico a través del arte y la música.