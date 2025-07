LA MENTE JUEGA, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA Y LOS TABLEROS SE ABREN EN LA GALERÍA PALACE

​Este sábado 19 de julio, entre las 15:00 y 17:30 horas, la Galería Palace se llenará de silencios concentrados y miradas que piensan a futuro. En el Día Internacional del Ajedrez, Punta Arenas se suma al festejo global con una tarde abierta, familiar y desafiante, donde cada movimiento sobre el tablero será una oportunidad para aprender, compartir y disfrutar del llamado deporte ciencia.



​La iniciativa, impulsada por el Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes (UMAG), invita a niños, jóvenes y adultos a acercarse a este juego milenario a través de partidas simultáneas, exhibiciones de alto nivel y espacios para aprender desde cero, todo en un ambiente distendido y accesible.



​Entre los talentos que darán vida al encuentro están Jorge Guerra Mansilla, actual campeón sudamericano sub 17 y seleccionado chileno para las próximas Olimpiadas U16 en Colombia, y Francisca Vargas, quien logró el tercer lugar en la categoría sub 17 femenina a nivel nacional. Ambos protagonizarán partidas abiertas al público.



​"Queremos sacar el ajedrez de los salones cerrados y llevarlo a lugares donde se vive la cultura y la comunidad. El ajedrez es para todos y todas. En Magallanes hay talento, pasión y muchas ganas de aprender", comenta Jorge Guerra Cárcamo, presidente del Club UMAG y orgulloso padre del joven campeón.



​El evento nace de una alianza entre el club universitario, la Galería Palace —espacio cultural municipal— y la librería Leo el Sur, que suma su entusiasmo a esta fiesta del pensamiento. "El ajedrez tiene lo mismo que los libros: silencio, intensidad, imaginación y estrategia. Nos encanta ser parte de esta jornada que invita a mirar el juego como una expresión viva de la cultura", dice Cristián Morales, periodista y fundador de Leo el Sur.



​Desde la Galería Palace, destacan el valor de abrir sus puertas a actividades que promuevan el encuentro intergeneracional y el desarrollo del pensamiento. "Estamos convencidos de que la cultura también se juega. Y el ajedrez —con su elegancia, paciencia y respeto por el otro— es una forma maravillosa de hacerlo. Este edificio histórico está feliz de recibir a quienes quieran aprender o simplemente mirar y dejarse sorprender", señala Mario Candia, administrador de la galería.



​La actividad es completamente gratuita, abierta a todas las edades y no requiere conocimientos previos. Solo basta con tener curiosidad o ganas de mover una pieza. Habrá material educativo, espacio para conversar sobre el ajedrez en la escuela y el hogar, y sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien pensando.



​En un mundo que corre a toda velocidad, el ajedrez propone algo distinto: parar, observar, imaginar y decidir. Este sábado, en el corazón de Punta Arenas, las piezas ya están sobre el tablero. ¿Te animas a hacer la primera jugada?​