HOMBRE MUERE APUÑALADO EN SU DEPARTAMENTO EN PUNTA ARENAS

​La madrugada de este lunes, Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas recibieron una alerta pasadas las 4:30 a.m. para acudir a un edificio ubicado en calle General del Canto, tras el reporte de una persona herida con arma blanca.



Al llegar al lugar, el personal policial fue informado por el conserje que un hombre había descendido desde su departamento con una herida punzante y sangrado abundante. De inmediato, se contactó a personal del SAMU, quienes trasladaron a la víctima al Hospital Regional.



Lamentablemente, a las 5:22 a.m. se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones. La víctima fue identificada como M.A.P.



Al ingresar al departamento, Carabineros encontraron una gran cantidad de sangre en el piso y el arma utilizada en el ataque, aunque no lograron ubicar al responsable.



El Ministerio Público instruyó la presencia de Labocar y encomendó la investigación a la unidad especializada O.S.9 de Magallanes, quienes realizan diligencias para esclarecer el crimen y dar con el autor.