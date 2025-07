RENOVACIÓN NACIONAL REFUERZA SU PRESENCIA EN MAGALLANES Y RESPALDO A EVELYN MATTHEI “ESTÁ DEMOSTRADA SU EFECTIVIDAD, SU COMPROMISO, SU NO CORRUPCIÓN”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, se reunieron Katerine Martorell, presidenta del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, y Andrea Balladares, secretaria general de RN, para informar a la comunidad sobre el despliegue del partido en las regiones y las prioridades de su plataforma electoral.

Andrea Balladares destacó el fortalecimiento territorial de RN en este año eleccionario: “es un partido muy vivo en las regiones, nuestras bases esta en las regiones, en las comunas, nuestros mejores resultados electorales son en concejales, somos el partido mas grande de Chile en cantidad de concejales”. Subrayó la importancia de “prepararnos para este proceso electoral 2025, tenemos que tener candidato a diputado aqui en la región y a apoyar a nuestra candidata presidencial, evelyn matthei”.

En dicha línea, Balladares puso el foco en Magallanes, calificándola como “una región particular y especial para Chile, magallanes siempre ha sido un espacio donde se potencian liderazgos donde hay buenas autoridades regionales, estamos orgullosos de nuestro alcalde (claudio radonich en Punta Arenas)”. Asimismo, valoró “una buena directiva regional dirigida por una mujer que también se encuentran activos”. Y enfatizó: “RN magallanes quiere defender los intereses de la región, de las diversas comunas, la idiosincrasia de la vida en magallanes que hace que aquí tengan un manera diferente de convivir, de relacionarse”.

Por su parte, Katerine Martorell abordó la seguridad como eje central del debate electoral: “hay que darle sentido de realidad a las cosas, chile no es cualquier país de centro América, chile es un país qué tiene sus tradiciones, su institución, tiene su forma de hacer las cosas, por eso es importante la experiencia, en el programa de Evelyn Matthei uno se encuentra con un modelo muy parecido al italiano...el como vamos aislando al crimen organizado pero de verdad”. Añadió que “Chile tiene su idiosincrasia, su forma, sus procesos, la gente esta cansada de que no le digan las cosas como son, de que los políticos prometan y no cumplan, que tiene Evelyn Matthei a diferencia de los otros candidatos? esta demostrada su efectividad, su compromiso, su no corrupción, su capacidad de liderazgo, su capacidad de hacer las cosas y no mentir ni prometer lo que no puede cumplir”.

Finalmente, Martorell fue enfática al referirse al rol de la centro‑derecha y las nuevas corrientes liberales: “empieza a nacer después de que se instala el concepto de "la derecha cobarde", en algún minuto era molesto escuchar esto, de la centro derecha que llega a acuerdo en momentos difíciles, esta derecha cobarde se relacionaba con el presidente Sebastián Piñera, si había alguien que no era cobarde era el presidente piñera y si esa era la derecha cobarde me siento orgullosa de ser parte de una derecha que no tiene miedo a enfrentar elecciones, que no tiene miedo a hacer primarias, que esta dispuesta a negociar cuando corresponde hacerlo por el bienestar de los chilenos, mas bien somos la centro derecha tradicional y nuestra primera preocupación la mas importante es la calidad de vida de todos los chilenos y los ciudadanos de nuestro país”.

Ambas líderes coincidieron en reforzar el trabajo territorial y el énfasis en seguridad, postulando a Evelyn Matthei como figura capaz de encarnar esa propuesta para las elecciones del 2025.