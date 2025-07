SALMÓN SUMMIT 2025 REUNIRÁ POR PRIMERA VEZ A JARA, MATTHEI Y KAST

El Salmón Summit 2025 reunirá a los principales referentes del desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad, y contará con la participación inédita en Los Lagos de tres figuras presidenciales: Evelyn Matthei, Jeannette Jara y José Antonio Kast. El evento, organizado por SalmonChile, se realizará el próximo 22 de julio en el Teatro del Lago en Frutillar y buscará proyectar desde el sur austral nuevas propuestas para el desarrollo descentralizado, innovador y sostenible del país.

El encuentro se ha consolidado como el principal hito de la salmonicultura en el país, un espacio clave de conversación sobre el rol del sur en la economía nacional que reunirá a líderes empresariales, científicos, autoridades y comunidades para reflexionar sobre el futuro del territorio y su aporte al desarrollo.

“El Salmón Summit es mucho más que un evento sectorial; es un llamado desde el sur para que Chile se atreva a desplegar todo su potencial. Este año, con la participación de las principales candidaturas presidenciales, buscamos poner sobre la mesa una visión país que reconozca el valor de esta zona como motor de innovación, movilidad social y producción sostenible”, afirmó Arturo Clément, presidente de SalmonChile.

El primer panel del día, titulado “Cómo consolidar un polo mundial de innovación en el sur de Chile”, abordará las brechas y oportunidades para fortalecer a la región como un hub de talla internacional. Estará moderado por Eduardo Wallach, CEO de Kura Biotech, y contará con la participación de Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA; Fernanda Soza, directora ejecutiva de ChileMass; y Julián Ugarte, director de Socialab.

El segundo panel, “Cómo compatibilizar desarrollo económico y medio ambiente”, será moderado por Marcela Bravo, gerente de Estudios y Proyectos de SalmonChile, y reunirá a voces clave del mundo ambiental y económico: Susana Jiménez, presidenta de la CPC; Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente y líder del Global Methane Hub; María Olivia Recart, ex subsecretaria de Hacienda; y Francisco Solís, director del proyecto Patagonia Chilena en The Pew Charitable Trusts.

Uno de los momentos más esperados será el “Diálogo de las Candidaturas Presidenciales: Imaginando el Futuro de Chile desde el Sur”, donde las tres principales candidaturas presidenciales -, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast- compartirán su visión sobre la oportunidad estratégica de Chile, y el sur, como líderes en economía azul. Moderado por la periodista María Elena Dressel, este espacio busca abrir una conversación franca y prospectiva sobre descentralización, sostenibilidad, políticas públicas e innovación.

Esto en el contexto en que la salmonicultura sostiene más de 86.000 empleos directos e indirectos, alimenta diariamente a más de 10 millones de personas y dinamiza un ecosistema de más de 4 000 pymes entre Biobío y Magallanes. Como segundo producto de exportación de Chile, aportando en promedio un 2,1 % del PIB tras el cobre, impulsa el desarrollo regional y posiciona a Chile a la vanguardia de la economía azul global.

