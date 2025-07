MAGALLÁNICOS DESLUMBRAN EN EL TEATRO MUNICIPAL CON EMOTIVO CONCIERTO

Con una sala colmada y un público atento desde el primer minuto, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de una velada inolvidable con la tercera edición del concierto "Músicos magallánicos por el mundo". El evento reunió a destacados intérpretes regionales formados dentro y fuera del país, quienes compartieron su talento con una audiencia entusiasta y emocionada.

La pianista Pilar Delgado, reconocida intérprete titulada en Polonia y actual docente del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, lideró el concierto que abrió con la delicada "Meditación" de Massenet, interpretada a dúo con la violinista Francisca Andrade. Luego, Delgado ofreció una intensa y aplaudida versión de la monumental Sonata en Si menor de Franz Liszt, mostrando todo el potencial del piano de concierto C. Bechstein recientemente incorporado al emblemático teatro. El cierre estuvo a cargo del trío conformado por Delgado, Andrade y el cellista Cristian López, quienes interpretaron con gran expresividad "Las cuatro estaciones porteñas" de Astor Piazzolla, recorriendo con maestría los climas emocionales de cada estación.

"Muy contenta, muy acompañada por el público, muy respetuoso, me sentí muy amena con el nuevo piano que está fantástico, por cierto. Lo encuentro algo maravilloso y ojalá se repita no sólo para mí, sino para más músicos magallánicos de la región. Este piano es de primer nivel, uno de los mejores que he tocado en mi vida", comentó emocionada Pilar Delgado tras su presentación.

La iniciativa se enmarca en la nutrida agenda cultural que la Municipalidad de Punta Arenas ha preparado para este invierno, con diversas actividades programadas desde julio hasta septiembre. "En un invierno con muchas actividades, también hemos incorporado una gran agenda cultural. Esta comenzó el viernes pasado y ahora continúa con un concierto espectacular de grandes artistas magallánicos que han trabajado fuera de nuestra ciudad. Algunos han vuelto, y junto a Pilar Delgado a la cabeza, tenemos una programación destacada con músicos de gran proyección. Este mes seguimos el 11, el 13 y el 16 con nuevas galas donde brillan los elencos de nuestro Teatro Municipal", indicó el alcalde Claudio Radonich, destacando además el valor de acercar estos talentos a la comunidad.

Entre los asistentes, la satisfacción era evidente. Margot Oyarzo, proveniente de Puerto Williams, expresó: "Para mí es un gran privilegio, vinimos en vacaciones y ha sido una gran oportunidad. Conozco a Pilar por sus conciertos en el Liceo Donald McIntyre y en la comunidad, y valoro profundamente que se generen estos espacios culturales para la región. Felicito mucho esta iniciativa de la Municipalidad y al alcalde".

El concierto, de una hora de duración, no solo reafirmó la calidad artística de los músicos magallánicos, sino también el compromiso municipal con la difusión y el acceso a la cultura. Una noche en la que el arte, la emoción y la identidad regional fueron protagonistas.

