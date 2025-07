ANIVERSARIO N°58 DE VILLA TEHUELCHES: UNA CELEBRACIÓN CON HISTORIA, MÚSICA Y RECONOCIMIENTOS

​Con motivo de celebrar los 58 años de Villa Tehuelches, la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca organizó ayer un programa de actividades que incluyó una misa en la capilla municipal y una emotiva ceremonia que, llenó de alegría y orgullo el Gimnasio Municipal, ambas instancias reuniendo a autoridades y vecinos de la Comuna.

La conmemoración dio inicio cerca de las 14:00 horas con una misa en la capilla municipal, oficiada por el Padre Pablo Vargas, donde la comunidad se unió en un momento de reflexión. Posteriormente, el Gimnasio Municipal fue el escenario de la ceremonia oficial. El evento comenzó con el solemne Himno Nacional, seguido de las palabras del alcalde subrogante, René Villegas Barría, quien transmitió los saludos del alcalde titular, Fernando Ojeda.

“Hoy día tuvimos el acto oficial en que conmemoramos el 58 aniversario de la fundación de Villa Tehuelches, capital comunal de Laguna Blanca, donde nos acompañaron vecinos y autoridades. Aprovecho esta oportunidad para entregar un saludo de nuestro alcalde titular. Estamos contentos y con muchos proyectos nuevos por hacer para que esta villa y la comuna cada día sea más grande. Hoy en el acto oficial hicimos reconocimientos a algunas personas destacadas de nuestra de nuestra capital comunal, como también a organizaciones comunitarias que están trabajando activa y fuertemente por el desarrollo de nuestra comuna”, afirmó el alcalde (s), René Villegas, destacando el espíritu de crecimiento y colaboración.

La jornada continuó con la fascinante presentación del Proyecto Rostros y Memorias Laguna Blanca, a cargo del artista visual y fotógrafo cultural Alex García, que transportó a los asistentes a través de la historia local. La música también fue protagonista con la emotiva presentación del cantautor magallánico Julio Argentino Díaz, que deleitó a la audiencia con su talento.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de reconocimientos a residentes y organizaciones que han dejado una huella imborrable en la comunidad. Entre los distinguidos se encontraban el funcionario municipal Ángel Morales, la Cooperativa Cacique Mulato – reconocimiento recibido por su presidente, Luis Torres –, el profesor de la Escuela Diego Portales, Omar Peña, y el periodista Danilo Villegas, cuyo reconocimiento fue recibido por su padre, el alcalde subrogante René Villegas.

Para cerrar la jornada, la agrupación folklórica Esencias De Mi Tierra, brindó un espectáculo artístico deslumbrante, llenando el gimnasio de alegría y tradición. Además, se reconoció la invaluable labor de cinco organizaciones que trabajan activamente por el bienestar de Laguna Blanca: la Junta de Vecinos Sector Sur N°1 Villa Tehuelches, la Novena Compañía "Bomba Laguna Blanca”, el Centro de Padres y Apoderados Escuela Diego Portales, el Club de Rodeo Laguna Blanca, y el Comité de Agua Potable Rural de Villa Tehuelches.

Vecinos reconocidos

El profesor Omar Peña, reconocido por sus 42 años de servicio en la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, expresó su gratitud por el reconocimiento. “Es un sentimiento grato, ya son 42 años. Yo llegué de la Serena, mi señora es de acá. En ese momento, llegué con una maleta y con una caja, para el tema científico, pero había una caja y una maleta que nadie envió, que la veía yo nomás, que era una caja y maleta llena de esperanza y llena de fe que llegaba a una tierra nueva y que me iba a ir bien. Dios lo vio, me escuchó y me ha ido bien, así que estoy feliz. Hice familia acá, tengo dos hijos, nietos, así que agradecido de esta tierra y por supuesto de la gente. He tenido distintos cargos acá en la comuna, fui concejal, presidente de la Junta de Vecinos, presidente del Centro de Padres, me he integrado a la comunidad, por eso, este reconocimiento lo tomo con mucha humildad”.

Rosa Agüero, presidenta de la Junta de Vecinos N°1 de Villa Tehuelches, manifestó su orgullo por ser parte de la comunidad y celebrar el aniversario. “Muy orgullosa de ser parte de esta comunidad. Mis padres son pioneros acá de Cacique Mulato. Contentísima de celebrar los 58 años de Villa Tehuelches, y feliz de estar acá con los vecinos, de compartir y esperar que el Señor nos siga dando más vida, para poder seguir disfrutando de la comuna de Villa Tehuelches”.

Luis Torres Díaz, presidente de la Cooperativa Cacique Mulato, compartió su emoción por el reconocimiento a la cooperativa y la oportunidad de recordar la historia de la villa a través de fotografías antiguas. “Muy emocionado, muy feliz y orgulloso. Toda mi vida he vivido acá en Villa Tehuelches. Esta exposición que también fue parte de este aniversario de Villa Tehuelches, fue muy emocionante porque fue un recuerdo que retrocedimos a la época de que estaban nuestros padres que aparecían en estas fotos antiguas. Así que bueno, muy feliz y muy contentos por esto”.







​