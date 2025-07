DIPUTADA JAVIERA MORALES ALVARADO ANALIZA PRIMARIAS, CRITICA VISITA DE JOHANNES KAISER Y DESTACA LA IMPORTANCIA DE INDUSTRIAS SOSTENIBLES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, se refirió a diversos temas de importancia para la comunidad local y nacional.

En primer lugar, Morales abordó los resultados de las primarias y el rol del Frente Amplio, señalando con franqueza: “el frente amplio no sacó el porcentaje, no ganó las primarias, no sacamos el objetivo que planeamos”. A pesar de ello, expresó confianza en la candidata de unidad: “tenemos a Jeannette Jara que es una excelente candidata, logró conectar con la ciudadanía”. En esa línea, comentó: “es posible avanzar, generar acuerdos transversales en el país cuando el objetivo que se busca es mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas” y enfatizó que “más que el Frente Amplio o el partido lo que importa es que tenemos a una representante que puede seguir con estas mejoras para los chilenos y chilenas”.

La diputada también criticó con dureza al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien durante su visita a la región propuso eliminar el Ministerio de la Mujer. Sobre esto, Morales fue contundente: “Kaiser vino de turista a Magallanes a repetir barbaridades y a burlarse de las mujeres”.

Otro punto clave abordado fue la reciente condena de los exejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral, sentenciados a 800 días de presidio domiciliario por fraude ambiental y uso indebido de subsidios estatales. Al respecto, la diputada sostuvo: “Los verdaderos verdugos de la salmonicultura son este tipo de empresas”, mostrando su preocupación por el impacto ambiental y la responsabilidad empresarial.

Finalmente, Morales se refirió al avance del despacho de permisos sectoriales relacionados con el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes. Subrayó que “el desarrollo económico y el resguardo ambiental no son incompatibles” y afirmó: “En Magallanes tenemos la oportunidad de desarrollar la industria del Hidrógeno Verde. Si me preguntan si estoy de acuerdo, sí, es una tremenda oportunidad para nuestra región. Pero también quiero que mi región siga siendo un refugio climático”.