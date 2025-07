“SIEMPRE HAY QUE MIRARLAS CON CAUTELA, SON FOTOGRAFÍAS DEL MOMENTO”: PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO MAGALLANES COMENTA ASCENSO DE JEANNETTE JARA EN ENCUESTAS TRAS PRIMARIAS

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Pablo Cifuentes Vladilo, presidente del Frente Amplio Magallanes, conversó con el comunicador Cristofher C. Cortéz sobre los recientes comicios primarios y el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

En relación con los resultados de las primarias, donde Jeannette Jara se impuso como la opción del bloque progresista, Cifuentes Vladilo afirmó que Jara "no representa necesariamente un voto comunista, ella representa estos valores e ideas de estas voces progresistas que hemos instalados en los últimos años". Añadió que el objetivo es "lograr una fuerza progresista que sea sólida, contundente y que sea lo más unificada posible".

Sobre la participación de Gonzalo Winter, quien no alcanzó una mayor votación, el presidente regional comentó: "nos hubiese gustado tener un resultado mejor, con mayor votación, uno siempre aspira a ser ganador, pero esto no significa una derrota para el Frente Amplio". Enfatizó que el resultado, aunque por debajo de expectativas, no debilita al bloque.

Respecto a la asistencia a las primarias, reconoció el debate sobre su baja concurrencia, pero resaltó que fue "muy similar a lo que ocurrió el año 2017 que dio como ganador en su momento a Sebastián Piñera, terminó siendo presidente". Hizo una comparación con 2021, cuando la efervescencia política fue distinta. En esta línea, valoró la experiencia señalando que “logra marcar una tendencia, logran poner temas sobre la mesa, no solamente es un ejercicio para elegir una candidatura sino que también tiene que ver con la construcción de un discurso político”. Para Cifuentes Vladilo, fue “una primaria exitosa, se logró llegar con ideas, se logró posicionar a una candidata que hoy día está punteando las encuestas”.

Sobre las encuestas más recientes que colocan a Jeannette Jara en los primeros lugares, advirtió que “siempre hay que mirarlas con cautela, son fotografías del momento, muestran una tendencia, la sensación que está circulando en determinado momento”. Sin embargo, reconoció que su ascenso en los sondeos es un buen indicador: “es una candidata que logra posicionarse con fuerza, de estar marcando muy poco en las encuestas a surgir como una figura presidenciable eso nos da una buena señal”.

Cifuentes Vladilo concluyó destacando la relevancia del diálogo ciudadano y la importancia de que la comunidad se mantenga informada y activa de cara a los desafíos electorales que se avecinan: las primarias han sido un paso importante, pero la construcción de una propuesta sólida y participativa sigue su curso hacia noviembre de 2025.

