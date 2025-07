CANDIDATO PRESIDENCIAL HAROLD MAYNNE-NICHOLS EN PUNTA ARENAS: “HAY UNA CULTURA DE DESCENTRALIZACIÓN QUE LE HA HECHO MAL AL PAÍS”:

En el programa Buenos Días Región el candidato presidencial Harold Maynne‑Nichols conversó con la comunidad magallánica sobre su candidatura, su reciente gira por el país y abordó temas como la descentralización, la gobernanza regional y las recientes primarias oficiales.

Mañane‑Nichols comenzó su intervención destacando su paso por Punta Arenas durante este fin de semana, señalando que “llegamos el viernes, hemos tenido varias reuniones con grupos sindicales, grupos de personajes públicos, clubes deportivos, con muchísima gente, participé en el chapuzón del estrecho, fue divertido porque cuando me dijeron que quedé seleccionado dentro de los 7000 valientes, estuve ahí también, me permitió compartir con autoridades”. Asimismo, el candidato resaltó la riqueza cultural de la región: “Magallanes me llamó mucho la atención… hay diferencias culturales…siempre me llama la atención ese sentimiento que tienen maravilloso de que pueden sacar proyectos adelante pese a la distancia… eso de que si no nos pescan lo hacemos igual…”.

En su diagnóstico sobre la actual administración, Maynne‑Nichols fue enfático en que “hay una cultura de descentralización que le ha hecho mal al país, la complejidad que tiene es que se toman las decisiones en una oficina en Santiago sin saber lo que pasa o necesita cada región”. En relación al rol de los gobernadores regionales, afirmó que “los gobernadores son electos democráticamente por lo tanto debieran tener la mayoría de las atribuciones, es lo que la gente manifiesta a través de los votos”.

Sin embargo, se mostró preocupado ante señales contradictorias desde el gobierno central: “Si el gobierno tenía contemplado la eliminación de los delegados presidenciales, yo me pregunto ¿qué pasó después con eso? Parte importante de su programa no lo hizo”. Enfatizó además la necesidad de coordinar: “el gobierno, gobierne quien gobierne, tiene que estar con los gobernadores, tener una relación fluida con ellos independiente de su posición política”.

Maynne‑Nichols no eludió la polémica judicial sobre los convenios regionales y la supuesta “motosierra” anticorrupción. Calificó la situación de “terrible, todos los casos que han pasado, tenemos que actuar independiente de la aplicación de la motosierra o minar todo el Estado, ponle como quieras. Tenemos que actuar aquí con inteligencia, no de forma impulsiva, detectar quién es el corrupto y aplicar todas las sanciones”. Insistió en que “no ganábamos nada sancionando solo a los corruptos y dejando que los que corrompen sigan” y alertó que “no podemos funcionar solo en base de que todo tiene que ser con licitaciones, procesos largos, porque vamos a frenar la máquina del Estado”.

Consultado sobre las primarias del oficialismo, el candidato observó que “lo de ayer ratifica lo que decía la última encuesta CEP, decía que un 52% no tiene definido su candidato a presidente de la República”. Sobre la baja participación, comentó: “¿qué pasó ayer? Menos del 10% del padrón electoral se presentó a votar a una primaria… volvieron a manifestar a un solo conglomerado claramente que hay un tema de fondo de quiénes están en la política hoy en día. Dicho eso, los chilenos quieren un cambio, lo manifestaron eso ayer en las urnas”.

El candidato cerró su intervención destacando la calidez regional: “el respeto aquí es increíble”, recordó su experiencia en “el carnaval de invierno, el festival de luces, maravilloso”, y aseguró que estos gestos reflejan “esa capacidad de levantar proyectos a pesar de que se sienten que no tienen la consideración que deberían”.

La presencia de Harold Maynne‑Nichols en Punta Arenas ratifica su apuesta por una candidatura cercana a las regiones, con una agenda centrada en la descentralización, la eficiencia estatal y la recuperación de la confianza ciudadana.





