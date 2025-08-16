HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y exdirector de la Corporación Santiago 2023, anunció este viernes que cumplió la meta y reunió las firmas necesarias para presentar su candidatura a la Presidencia de Chile, faltando solo tres días para el plazo final para las inscripciones.

"Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel", publicó Mayne-Nicholls en sus redes sociales.

"Nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política. Una política que ponga a las personas en el centro", expresó el periodista.

Mayne-Nicholls remarcó que "esta tremenda hazaña no es mía, es de todos".

"Me siento profundamente honrado de recibir esta confianza. No voy a hacer promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad".

"Esto recién empieza", cerró Mayne-Nicholls, reiterando su lema de campaña: "Juntos vamos a devolverle el alma a Chile".

Mayne-Nicholls, oriundo de Antofagasta, de profesión periodista y con 64 años, fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011, además de tener varios cargos en la FIFA entre 1993 y 2012.

Además, fue director de la Corporación Santiago 2023, siendo figura clave en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebraron en Chile.

También fue vicepresidente de Blanco y Negro bajo el bloque de Aníbal Mosa en 2019, y su último trabajo en Colo Colo fue el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

Cooperativa.cl

​

