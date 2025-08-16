Punta Arenas,
16 de agosto de 2025

HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

El extimonel del fútbol chileno anunció en sus redes sociales que logró la meta, a tres días del final del plazo de inscripción. ​

foto_0000000220250815184533

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y exdirector de la Corporación Santiago 2023, anunció este viernes que cumplió la meta y reunió las firmas necesarias para presentar su candidatura a la Presidencia de Chile, faltando solo tres días para el plazo final para las inscripciones.

"Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel", publicó Mayne-Nicholls en sus redes sociales.

"Nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política. Una política que ponga a las personas en el centro", expresó el periodista.

Mayne-Nicholls remarcó que "esta tremenda hazaña no es mía, es de todos".

"Me siento profundamente honrado de recibir esta confianza. No voy a hacer promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad".

"Esto recién empieza", cerró Mayne-Nicholls, reiterando su lema de campaña: "Juntos vamos a devolverle el alma a Chile".

Mayne-Nicholls, oriundo de Antofagasta, de profesión periodista y con 64 años, fue presidente de la ANFP entre 2007 y 2011, además de tener varios cargos en la FIFA entre 1993 y 2012.

Además, fue director de la Corporación Santiago 2023, siendo figura clave en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebraron en Chile.

También fue vicepresidente de Blanco y Negro bajo el bloque de Aníbal Mosa en 2019, y su último trabajo en Colo Colo fue el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

Cooperativa.cl


DIPUTADA MORALES: "EL CANDIDATO KAST HABLA DE MANO DURA CONTRA LA DELINCUENCIA, PERO ELUDE DAR LA CARA POR EVENTUAL VÍNCULO CON EL CRIMEN ORGANIZADO DE MILITANTE"

SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LANZA ESCUELA DE GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL DE SENADIS EN PUERTO NATALES

CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA CARABINEROS QUE PRACTICARON CONTROL A CONDUCTORA

NUTRIENDO UN MUNDO SOSTENIBLE DESDE CHILE

SENADOR KARIM BIANCHI CELEBRA AMPLIACIÓN DE LA BECA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y REAFIRMA SU COMPROMISO POR MÁS RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE ZONAS AISLADAS

