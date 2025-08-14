UNA GRAN CARAVANA VEHICULAR POR PUNTA ARENAS CELEBRÓ 50 AÑOS DEL JARDÍN INFANTIL “CAPERUCITA ROJA”

“Queremos hacer visible para todas y todos en Punta Arenas lo que se hace en el Jardín Infantil ‘Caperucita Roja’ y también, que estamos de fiesta. Son 50 años de historia, de trayectoria y es mucho más lo que queda por delante”, dijo el presidente del Centro de Madres, Padres y Apoderados del establecimiento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Nelson Morales.

Él fue parte de las cientos de personas, niñas y niños, familias, profesionales, educadoras, técnicos, auxiliares y de la comunidad educativa en general, que participó de una caravana vehicular en conmemoración de los 50 años del recinto, fundado el 7 de julio de 1975 y ubicado en calle Augusto Lutz 1265, de la capital regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El presidente de los apoderados aprovechó de llamar a la ciudadanía, madres y padres a confiar en los procesos de la Educación Parvularia e inscribir a sus hijas e hijos en esta unidad de la Junji. “Hay profesionales y técnicos muy comprometidos en el desarrollo de las niñas y los niños, lo cual es fundamental para su crecimiento. Puedo dar fiel testimonio que ellas y ellos ‘se pegan un salto enorme’ en lo comunicacional, son más receptivos, crean habilidades, aprenden a trabajar en equipo. Es una formación que en la casa no van a poder recibir. Acá se comparte, en convivencia y comunidad”, aseveró agradecido de su experiencia y la de su familia.

Los cincuenta automóviles que formaron la caravana, liderada por un carro que contaba con los personajes del cuento de la “Caperucita Roja”, el Lobo Feroz, la Abuelita y el Leñador, recorrieron calle Augusto Lutz hasta las avenidas Salvador Allende, Independencia y España, tomaron calle Fagnano en dirección a la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, para posteriormente hacer la misma ruta de regreso a la Población “El Pingüino”. El alegre y emocionante recorrido inició a las 10 de la mañana de este miércoles 13 de agosto de 2025, con un día frío y soleado que tuvo la alegría de esta fiesta de la Educación Parvularia.

La directora del establecimiento, Johanna Navarrete Vergara, enfatizó que es “tremendamente especial cumplir 50 años. Marca una trayectoria muy importante. Es una gran celebración con distintas actividades. La idea es demostrar alegría y poder festejar con la comunidad”.

Agregó que el recinto cuenta con una capacidad para 200 niñas y niños y en él trabajan cuarenta funcionarias y funcionarios de la Junji. “Hago un llamado a la comunidad para que inscriban a sus hijas e hijos en nuestra unidad educativa, durante todo el año. Tenemos cupos desde Sala Cuna Menor a Medio Mayor”, enfatizó. Para más información sobre “Caperucita Roja” y los otros establecimientos de la Junji en Magallanes, pueden llamar al Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), al 61 2 748207, escribir a cjerez@junji.cl o visitar las oficinas de la Dirección Regional, ubicadas en José Menéndez 788, Punta Arenas.

La caravana vehicular contó con la directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino y el secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez. Este último recalcó que el “Caperucita Roja” es un “jardín muy antiguo y emblemático al servicio de la comunidad, la Población ‘El Pingüino’ y Punta Arenas. Hemos acompañado las celebraciones. Cumplir 50 años es muy significativo. Muchísimas niñas y niños han sido parte de esta trayectoria a lo largo del tiempo. Nuestras felicitaciones a todas y todos”.

