Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

POR UNANIMIDAD, CONCEJO MUNICIPAL DE TORRES DEL PAINE APRUEBA PLAN DE ACCIÓN DE COMUNIDADES PORTAL

El objetivo de este proceso en el territorio fue recoger información clave sobre la relación actual entre la comunidad torrepainina y el Parque Nacional, identificar brechas y necesidades, y levantar propuestas concretas que el municipio pueda impulsar para fortalecer esta conexión.

Aprobación del Concejo Municipal

​En su sesión ordinaria del 18 de noviembre, el Concejo Municipal de Torres del Paine aprobó por unanimidad el Plan de Acción de Comunidades Portal para la comuna, una iniciativa clave para fortalecer la relación entre la comunidad local y el Parque Nacional Torres del Paine.

 
Desde abril, un equipo de trabajo conjunto entre profesionales de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine y la Estrategia de Comunidades Portal se desplegó en terreno para avanzar en el diseño participativo del Plan de Acción de Comunidades Portal de la comuna. Este despliegue consideró el desarrollo de un taller participativo en Villa Cerro Castillo, más de 15 entrevistas en profundidad a actores claves, y la aplicación de una encuesta puerta a puerta en Villa Cerro Castillo, Villa Río Serrano, Villa Cerro Guido y en la Administración del Parque Nacional. Así también, para ampliar la participación, se publicó la encuesta de manera online. Así se recibieron más de 100 respuestas de la comunidad vinculada al PN Torres del Paine y la comuna.

 
El objetivo de este proceso en el territorio fue recoger información clave sobre la relación actual entre la comunidad torrepainina y el Parque Nacional, identificar brechas y necesidades, y levantar propuestas concretas que el municipio pueda impulsar para fortalecer esta conexión.

 
Durante la etapa de elaboración del plan, el equipo de Comunidades Portal también sostuvo reuniones con profesionales municipales, servicios públicos y contrapartes técnicas designadas para el proceso por parte de Sernatur Última Esperanza, Conaf Última Esperanza y la Seremi del Medio Ambiente de Magallanes, para revisar y afinar las acciones preliminares.

 
El avance del Plan de Acción fue presentado públicamente en dos hitos relevantes: el 3er Seminario de Ciencia y Cambio Climático en Torres del Paine, realizado el 5 de junio, y en la 1ra jornada de turismo científico desarrollada el 26 de agosto, donde se socializaron las acciones en evaluación. Además, se efectuó una consulta online de priorización con la participación de 66 personas, cuyo objetivo fue definir las iniciativas más relevantes para la comunidad. También se generó un espacio para que el concejo municipal retroalimentara el plan de acción.



Plan de Acción de Comunidades Portal de Torres del Paine

 
En resumen, el plan contiene 48 acciones bajo seis ejes estratégicos para implementar de forma colaborativa en el territorio. Dentro de las acciones consideradas en el plan y que fueron priorizadas en cada uno de los ejes por la comunidad participante, destacan el rol del municipio en articular a los actores públicos y privados del territorio comunal, siendo un puente entre la comunidad y el Parque Nacional Torres del Paine; la implementación de miradores, refugios y/o paradores con señalética interpretativa en la ruta; un programa de actividades de apoyo a la conservación en áreas de conservación públicas y privadas con participación comunitaria; un programa de inversión para la generación de experiencias turísticas co-diseñadas entre la comunidad local, estancias y empresas de turismo; y el desarrollo de encuentros comunitarios intergeneracionales sobre el patrimonio cultural, oficios y la vida en el territorio y el PNTP.

 
Terminada la sesión del Concejo, donde fue aprobado por unanimidad el plan de acción, la alcaldesa Anahí Cárdenas enfatizó en que “hemos coincidido junto a las y los concejales en la relevancia de comunidades portal para nuestra comuna, por eso se ha aprobado de manera unánime, este instrumento de planificación que ha generado un vínculo entre nuestra comunidad y el parque nacional, entregándonos información relevante para el desarrollo de nuevas iniciativas que podemos impulsar desde el municipio”.

 
“Desde Comunidades Portal, estamos muy satisfechas con el trabajo colaborativo realizado junto al equipo del Departamento de Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Torres del Paine, que ya tiene una importante gestión realizada y que es ejemplo para muchos municipios rurales de la Patagonia. Varias de las acciones son de continuidad, ósea ya se tienen avances o han iniciado, más otras nuevas, y que el municipio y la comunidad valoraron como prioritarias para mejorar la vinculación de la comunidad con el territorio y el PNTP. Ahora, estaremos acompañando la implementación de este plan”, señaló Milithza Rodríguez, encargada regional de Comunidades Portal.

 
El plan de acción de comunidades portal de Torres del Paine está ya disponible para consulta en la web de la I. Municipalidad de Torres del Paine (https://www.munitorresdelpaine.cl).



Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

​El Gobernador Jorge Flies relevó este "proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector": "Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector".

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES 2025: ÉXITO EN EL CIERRE DE LA SEGUNDA VERSIÓN CON EMOCIONANTES COMPETENCIAS DE NATACIÓN Y DEFINICIÓN DE FINALES DE FUTSAL

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR ENTREGA AUTO DE RIFA DE LAS 38° JORNADADAS A POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ GOBIERNO EN TERRENO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD