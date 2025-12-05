Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

AGUAS MAGALLANES ENTRE LAS MEJOR EVALUADAS DEL PAÍS

​El ranking considera a 29 empresas que concentran el 99,7% de los usuarios urbanos del país, evaluadas mediante encuestas presenciales aplicadas a más de 3.400 hogares.

Aguas Magallanes fue reconocida como una de las empresas sanitarias mejor evaluadas del país, al obtener el segundo lugar nacional en el Estudio de Percepción de Usuarios 2024, desarrollado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que año a año mide la satisfacción y percepción respecto al servicio que entregan las distintas compañías del sector, incorporando la visión ciudadana en la evaluación de un servicio esencial para la vida cotidiana.


El ranking considera a 29 empresas que concentran el 99,7% de los usuarios urbanos del país, evaluadas mediante encuestas presenciales aplicadas a más de 3.400 hogares. El promedio nacional de satisfacción neta alcanzó un 47,1%, y solo 12 empresas lograron superar dicho valor. Aguas Magallanes se posicionó en el grupo superior, destacando por sobre el promedio nacional y consolidándose como una de las sanitarias con mejor percepción ciudadana.

 

Este reconocimiento, constituye una señal concreta de valoración por parte de la comunidad magallánica y, al mismo tiempo, un desafío para sostener y fortalecer la calidad del servicio en un territorio con condiciones operacionales particularmente exigentes.  Al respecto, Christian Adema Galetovic, gerente regional de la compañía señaló que, "en Aguas Magallanes asumimos cada día una gran responsabilidad al conectarnos directamente con la vida y bienestar de las comunidades que atendemos. Llevamos agua potable a cada hogar, retirando las aguas servidas y devolviéndolas depuradas a la naturaleza. Que nuestros usuarios nos sitúen entre las empresas mejor evaluadas del país, es un reconocimiento que agradecemos profundamente. Esto confirma que nuestro esfuerzo y dedicación es valorado, dejando una huella en la vida cotidiana de las personas y nos motiva a seguir trabajando con rigor, a mantener un estándar alto y a mejorar donde sea necesario. La confianza se construye cada día, y ese es el compromiso que tenemos con nuestros vecinos".

 

El ejecutivo destacó que este logro es fruto del esfuerzo y gran compromiso de los trabajadores y contratistas de la empresa, quienes enfrentan diariamente las complejidades de operar en la región más austral del país. Finalmente, subrayó que continuar avanzando en infraestructura, fortalecer la experiencia usuaria y asegurar la continuidad del servicio en un entorno climático extremo seguirán siendo prioridades para 2026.



jkaiser

JOHANNES KAISER DESMENUZA PRIMERA VUELTA: ENCUESTAS, FACTOR PARISI, CRECIMIENTO DEL PNL Y EL CAMINO A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ALERTA POR AUMENTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: EN 2024 TASAS MÁS ALTAS FUERON EN MAGALLANES, ÑUBLE Y BIOBÍO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

AGUAS MAGALLANES ENTRE LAS MEJOR EVALUADAS DEL PAÍS

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

NUEVO ESTANQUE LOS ÑIRRES FORTALECERÁ EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL SECTOR CENTRO PONIENTE DE PUNTA ARENAS