AGUAS MAGALLANES ACLARA SITUACIÓN DE TURBIEDAD DEL RÍO RÓBALO QUE ABASTECE A PUERTO WILLIAMS

Aguas Magallanes informa a la comunidad que, debido a las lluvias y procesos de deshielo registrados recientemente en Puerto Williams, se ha producido un aumento de turbiedad en la fuente de captación del Río Róbalo, que abastece a la ciudad.

Si bien la captación no se ha visto afectada, estas condiciones han limitado temporalmente la capacidad de producción de la planta de tratamiento, por lo que, con el objetivo de resguardar la continuidad y seguridad del suministro, se ha definido realizar un corte preventivo en la ciudad, entre las 11:00 y las 15:00 horas de hoy.

Asimismo, informamos que nos encontramos en coordinación con las autoridades locales y que nuestros equipos permanecen trabajando en terreno, ejecutando todas las acciones necesarias para normalizar el servicio a la brevedad.

Finalmente, junto con agradecer la comprensión de la comunidad, reiteramos el llamado a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Aguas Magallanes: sitio web, redes sociales y el Call Center 612 280028.

