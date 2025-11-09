Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de noviembre de 2025

AGUAS MAGALLANES ACLARA SITUACIÓN DE TURBIEDAD DEL RÍO RÓBALO QUE ABASTECE A PUERTO WILLIAMS

Corte de agua preventivo. ​

CAPTACIÓN _WILLIAMS

Aguas Magallanes informa a la comunidad que, debido a las lluvias y procesos de deshielo registrados recientemente en Puerto Williams, se ha producido un aumento de turbiedad en la fuente de captación del Río Róbalo, que abastece a la ciudad.

Si bien la captación no se ha visto afectada, estas condiciones han limitado temporalmente la capacidad de producción de la planta de tratamiento, por lo que, con el objetivo de resguardar la continuidad y seguridad del suministro, se ha definido realizar un corte preventivo en la ciudad, entre las 11:00 y las 15:00 horas de hoy.

Asimismo, informamos que nos encontramos en coordinación con las autoridades locales y que nuestros equipos permanecen trabajando en terreno, ejecutando todas las acciones necesarias para normalizar el servicio a la brevedad.

Finalmente, junto con agradecer la comprensión de la comunidad, reiteramos el llamado a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Aguas Magallanes: sitio web, redes sociales y el Call Center 612 280028.


visita piloto altos 2

74% DE AVANCE DE OBRAS: FAMILIAS Y AUTORIDADES VISITARON VIVIENDA PILOTO DE PROYECTO “ALTOS DE CABO DE HORNOS”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

145 NIÑOS VOLARON CON “ALAS POR UN SUEÑO” DE DAP

Leer Más

Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


unnamed
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-21 at 21

ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
MI 1

MINISTERIO DE ECONOMÍA E ITREND BUSCAN DISMINUIR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TIENEN LAS AMENAZAS NATURALES EN SECTORES PRODUCTIVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
portada33_3690ba946797f71

OFICIAL DE EJÉRCITO ES UNA DE LAS 100 MUJERES LÍDERES 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cmaldonado

EX MINISTRO CARLOS MALDONADO PLANTEA QUE EVELYN MATTHEI PODRÍA ENCABEZAR “UN GOBIERNO DE ACUERDOS”