COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO WILLIAMS RESALTARON EL VALOR DE EDUCAR CON EL SELLO SUBANTÁRTICO

Por tercer año consecutivo, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) desarrolló su Seminario de Educación, en esta ocasión, bajo el lema "Trayectorias Educativas con Sello Subantártico", desde el Centro Subantártico Cabo de Hornos, de la Universidad de Magallanes.

Con la presencia de autoridades regionales y comunales, las comunidades educativas de Puerto Williams se reunieron para compartir proyectos y propuestas educacionales dando cuenta de la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes, bajo la perspectiva del sello subantártico que se desarrolla en Cabo de Hornos.

En ese sentido, durante la jornada, se presentaron representantes de los jardines infantiles Tánana, Ukika y Pequeños Colonos, la Escuela Básica G-44 de Puerto Toro, el liceo Donald Mc Intyre Griffiths, y de la carrera de Turismo para Conservación Biocultural, CHIC-UMAG, explicando los alcances de sus sellos pertinentes del territorio más austral del mundo.

Lo anterior, fue profundizado cuando se llevó a cabo una feria pedagógica, con estudiantes y docentes de las instituciones presentes, además del Museo territorial Yagan USI Martín González Calderón y CONAF, exponiendo sus experiencias educativas en torno al sello subantártico.





Educar desde el territorio y sello subantártico

Dentro del encuentro, las comunidades destacaron el valor de educar desde el territorio, considerando los sellos medioambiental, intercultural y científico-artístico, más en el caso de un lugar tan aislado y único como Puerto Williams, tal como lo manifestó Yanina Rabello, educadora de párvulos de la Junji.

"La importancia es que ellos y ellas sean partícipes de su cultura, de su de pertinencia, de acá de la localidad, que conozcan también su territorio, que ellos puedan conocer y valorar el entorno natural, el medio social y que a través de estas maravillosas vistas y lugares que tenemos acá en Puerto Williams, ellos puedan enriquecer sus vivencias y sus aprendizajes", indicó.

En esa línea, la Dra. Lorena Medina, investigadora principal CHIC y académica de la Universidad Católica, valoró que la enseñanza desde y con el territorio para niños, niñas y adolescentes, les entregue más herramientas en su formación.

"Volver a comprender y promover oportunidades de aprendizaje, entendido como experiencia, y especialmente, en el caso de Puerto Williams, desde y con el territorio, amplifica las posibilidades de aprendizajes significativos, con sentido y pertinencia, además de ampliar también los espacios de aprendizaje, más allá de los muros de la escuela y del jardín"

Esta labor, ejecutada por profesores y profesoras, ha sido apoyada por distintas instituciones de la comuna, entre ellas el CHIC. Patricio Torres, director del liceo Donald Mc Intyre Griffiths, explicó que en su vínculo con el CHIC han concordado en que la educación salga de la homogeneización para avanzar hacia una mirada pertinente al territorio, que diversifique las enseñanzas y estrategias.

En detalle, Torres resaltó como desde el Centro se ha puesto a disposición profesionales de distintas áreas para desarrollar mejores metodologías y formas para implementar el sello medioambiental y cultural del liceo, permitiendo a las y los estudiantes aprender y visitar su territorio, como también, el acercamiento a la ciencia y filosofía, ha enriquecido el relato del recinto educativo.

Para la Dra. Medina, este seminario resultó de gran aprendizaje, al convocar y reunir a todas las comunidades educativas de Puerto Williams, tanto a nivel de básica, media y superior.

"Espacios de diálogo y participación de estudiantes, docentes y educadoras, para compartir sus proyectos e ideas, hace de eventos como este seminario, lugares fundamentales para continuar aprendiendo y desarrollarse profesional y personalmente", concluyó.





​

