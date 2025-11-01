Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de noviembre de 2025

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO WILLIAMS RESALTARON EL VALOR DE EDUCAR CON EL SELLO SUBANTÁRTICO

​ ​ Por tercer año consecutivo. ​

fc60cf72-98e7-a4a3-a74b-102c04d91b5b

Por tercer año consecutivo, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) desarrolló su Seminario de Educación, en esta ocasión, bajo el lema "Trayectorias Educativas con Sello Subantártico", desde el Centro Subantártico Cabo de Hornos, de la Universidad de Magallanes.

Con la presencia de autoridades regionales y comunales, las comunidades educativas de Puerto Williams se reunieron para compartir proyectos y propuestas educacionales dando cuenta de la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes, bajo la perspectiva del sello subantártico que se desarrolla en Cabo de Hornos.

En ese sentido, durante la jornada, se presentaron representantes de los jardines infantiles Tánana, Ukika y Pequeños Colonos, la Escuela Básica G-44 de Puerto Toro, el liceo Donald Mc Intyre Griffiths, y de la carrera de Turismo para Conservación Biocultural, CHIC-UMAG, explicando los alcances de sus sellos pertinentes del territorio más austral del mundo.

Lo anterior, fue profundizado cuando se llevó a cabo una feria pedagógica, con estudiantes y docentes de las instituciones presentes, además del Museo territorial Yagan USI Martín González Calderón y CONAF, exponiendo sus experiencias educativas en torno al sello subantártico.

Educar desde el territorio y sello subantártico

Dentro del encuentro, las comunidades destacaron el valor de educar desde el territorio, considerando los sellos medioambiental, intercultural y científico-artístico, más en el caso de un lugar tan aislado y único como Puerto Williams, tal como lo manifestó Yanina Rabello, educadora de párvulos de la Junji.

"La importancia es que ellos y ellas sean partícipes de su cultura, de su de pertinencia, de acá de la localidad, que conozcan también su territorio, que ellos puedan conocer y valorar el entorno natural, el medio social y que a través de estas maravillosas vistas y lugares que tenemos acá en Puerto Williams, ellos puedan enriquecer sus vivencias y sus aprendizajes", indicó.

En esa línea, la Dra. Lorena Medina, investigadora principal CHIC y académica de la Universidad Católica, valoró que la enseñanza desde y con el territorio para niños, niñas y adolescentes, les entregue más herramientas en su formación.

"Volver a comprender y promover oportunidades de aprendizaje, entendido como experiencia, y especialmente, en el caso de Puerto Williams, desde y con el territorio, amplifica las posibilidades de aprendizajes significativos, con sentido y pertinencia, además de ampliar también los espacios de aprendizaje, más allá de los muros de la escuela y del jardín"

Esta labor, ejecutada por profesores y profesoras, ha sido apoyada por distintas instituciones de la comuna, entre ellas el CHIC. Patricio Torres, director del liceo Donald Mc Intyre Griffiths, explicó que en su vínculo con el CHIC han concordado en que la educación salga de la homogeneización para avanzar hacia una mirada pertinente al territorio, que diversifique las enseñanzas y estrategias.

En detalle, Torres resaltó como desde el Centro se ha puesto a disposición profesionales de distintas áreas para desarrollar mejores metodologías y formas para implementar el sello medioambiental y cultural del liceo, permitiendo a las y los estudiantes aprender y visitar su territorio, como también, el acercamiento a la ciencia y filosofía, ha enriquecido el relato del recinto educativo.

Para la Dra. Medina, este seminario resultó de gran aprendizaje, al convocar y reunir a todas las comunidades educativas de Puerto Williams, tanto a nivel de básica, media y superior.

"Espacios de diálogo y participación de estudiantes, docentes y educadoras, para compartir sus proyectos e ideas, hace de eventos como este seminario, lugares fundamentales para continuar aprendiendo y desarrollarse profesional y personalmente", concluyó.



fc60cf72-98e7-a4a3-a74b-102c04d91b5b

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO WILLIAMS RESALTARON EL VALOR DE EDUCAR CON EL SELLO SUBANTÁRTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250