¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!

¡Atención! El próximo sábado 20 de diciembre la fiebre de los vinilos se vestirá de rojo para sonar en gloria y majestad en una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en Avenida España N°0352 (Junta de Vecinos N°3 "Mauricio Braun")

Como es habitual, las tornamesas volverán a girar con el más amplio espectro musical, a cargo de históricos DJs, y material renovado para apreciar y dejarte llevar en vinilo, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales. Y, lo más importante, si tienes algo de música envasada en casa que ya no escuches, llévala a nuestra junta melómana y hazla circular.

No te olvides de acudir al llamado de esta nueva convivencia musical en la cita más austral del vinilo, que ya es un clásico de toda la Patagonia.

¡¡Te Esperamos!!

