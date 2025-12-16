Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!

​Nueva cita de Agrupación Melómano Magallánico:

MUESTRA VINILOS

¡Atención! El próximo sábado 20 de diciembre la fiebre de los vinilos se vestirá de rojo para sonar en gloria y majestad en una nueva muestra de cambalacheo musical de la Agrupación Melómano Magallánico, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en Avenida España N°0352 (Junta de Vecinos N°3 "Mauricio Braun")

Como es habitual, las tornamesas volverán a girar con el más amplio espectro musical, a cargo de históricos DJs, y material renovado para apreciar y dejarte llevar en vinilo, casetes, discos compactos, DVD, VHS, además de libros y revistas musicales. Y, lo más importante, si tienes algo de música envasada en casa que ya no escuches, llévala a nuestra junta melómana y hazla circular.

No te olvides de acudir al llamado de esta nueva convivencia musical en la cita más austral del vinilo, que ya es un clásico de toda la Patagonia.

¡¡Te Esperamos!!


HIP HOP EN MAGALLANES: ACADEMIA DE DANZA YAKUZA

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue "muy positivo" y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. "Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado", dijo.

magellanexplorer

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUESTRA VINILOS

¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!

mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y LLAMA A UN “GOBIERNO DE EXCELENCIA”

comisariavirtual

COMISARÍA VIRTUAL: MÁS DE 165 MIL PERSONAS HAN HECHO EL TRÁMITE PARA EXCUSARSE DE VOTAR EN SEGUNDA VUELTA