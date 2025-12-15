COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: OPERATIVO OFTALMOLÓGICO BENEFICIA A MÁS DE 50 PERSONAS EN PUERTO WILLIAMS

Gracias a una colaboración público-privada entre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y Óptica Baker, más de 50 personas resultaron beneficiadas en un operativo oftalmológico llevado a cabo en Puerto Williams.

En la sede del Club Beagle de la capital provincial, vecinas y vecinos de un variado rango etario recibieron exámenes oftalmológicos completos, junto a la oportunidad de elegir el tipo de lentes que necesitaban comprar, para posteriormente, luego de un cierto período, sea enviado el de su preferencia.

La mencionada Delegación colaboró con pasajes de subsidio aéreo para el personal de la óptica. A cambio, el local establecido en Punta Arenas atendió a cinco pacientes priorizados por la Unidad Social de la Delegación, a quienes les serán despachados los respectivos lentes monofocales seleccionados de manera gratuita.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró esta instancia desarrollada por quinta vez. "Sabemos que la distancia es un factor crucial para nuestros vecinos y vecinas a la hora de necesitar una atención especializada en salud. Es por ello que este operativo oftalmológico resulta primordial para facilitar el acceso a una atención oportunidad para toda la comunidad. Agradecemos a quienes realizaron este servicio, a pacientes, y también recordamos que nuestra Delegación siempre apoyará toda iniciativa que beneficie a los habitantes de la provincia, en especial en algo tan importante como la salud visual", comentó.

Por su parte, el gerente de convenios de Óptica Baker, César Uribe, detalló que la empresa, fundada en la Región de Los Lagos, se estableció en Magallanes y Antártica Chilena en 2023. "Hemos logrado plasmar lo que nosotros hacemos en otras regiones, trabajando de muy buena manera. Hemos tenido muy buena recepción, hemos tenido muy poca garantía y eso nos da un precedente que cuando hay garantías es porque los trabajos no quedan bien. La primera vez que nosotros vinimos a Williams fue con nuestros propios fondos, y para llegar con buenos precios, buena calidad y cantidad hacia el público, el aporte que nos ha entregado la Delegación y desde hace mucho tiempo ha significado que nosotros podamos plasmarlo hacia el público con costos bajos", manifestó.

