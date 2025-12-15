Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: OPERATIVO OFTALMOLÓGICO BENEFICIA A MÁS DE 50 PERSONAS EN PUERTO WILLIAMS

​Con el propósito de concretar este servicio, la Delegación Antártica Chilena colaboró con subsidio aéreo para personal de Óptica Baker. A cambio, la empresa otorgó atención y entrega de lentes gratuitos a cinco vecinas y vecinos requeridos como ayuda social.

operativowilliams
Gracias a una colaboración público-privada entre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y Óptica Baker, más de 50 personas resultaron beneficiadas en un operativo oftalmológico llevado a cabo en Puerto Williams. 

En la sede del Club Beagle de la capital provincial, vecinas y vecinos de un variado rango etario recibieron exámenes oftalmológicos completos, junto a la oportunidad de elegir el tipo de lentes que necesitaban comprar, para posteriormente, luego de un cierto período, sea enviado el de su preferencia. 

La mencionada Delegación colaboró con pasajes de subsidio aéreo para el personal de la óptica. A cambio, el local establecido en Punta Arenas atendió a cinco pacientes priorizados por la Unidad Social de la Delegación, a quienes les serán despachados los respectivos lentes monofocales seleccionados de manera gratuita. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró esta instancia desarrollada por quinta vez. "Sabemos que la distancia es un factor crucial para nuestros vecinos y vecinas a la hora de necesitar una atención especializada en salud. Es por ello que este operativo oftalmológico resulta primordial para facilitar el acceso a una atención oportunidad para toda la comunidad. Agradecemos a quienes realizaron este servicio, a pacientes, y también recordamos que nuestra Delegación siempre apoyará toda iniciativa que beneficie a los habitantes de la provincia, en especial en algo tan importante como la salud visual", comentó. 
 
Por su parte, el gerente de convenios de Óptica Baker, César Uribe, detalló que la empresa, fundada en la Región de Los Lagos, se estableció en Magallanes y Antártica Chilena en 2023. "Hemos logrado plasmar lo que nosotros hacemos en otras regiones, trabajando de muy buena manera. Hemos tenido muy buena recepción, hemos tenido muy poca garantía y eso nos da un precedente que cuando hay garantías es porque los trabajos no quedan bien. La primera vez que nosotros vinimos a Williams fue con nuestros propios fondos, y para llegar con buenos precios, buena calidad y cantidad hacia el público, el aporte que nos ha entregado la Delegación y desde hace mucho tiempo ha significado que nosotros podamos plasmarlo hacia el público con costos bajos", manifestó.


Cabo de hornos 200 personas han ido a votar

MÁS DE 200 PERSONAS HAN VOTADO EN EL ÚNICO LOCAL DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

A_UNO_kast
elecciones2025magallanes

CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

pensionadosmagallanes

PENSIONADOS Y PENSIONADAS YA PUEDEN ACCEDER AL SIMULADOR “MI MEJOR PENSIÓN” PARA CONOCER SUS BENEFICIOS CON LA REFORMA

PRIMERCOMPUTO

PRIMER CÓMPUTO SERVEL - ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: KAST: 59,83% - JARA: 40,17%

redsaludmagallanes

REDSALUD MAGALLANES LANZA PROGRAMA TELE-ACV CON SOPORTE NEUROLÓGICO 24/7 PARA LA REGIÓN