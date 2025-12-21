Punta Arenas,
21 de diciembre de 2025

BANDA INSIGNIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL INVITA A CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

​ ​ Martes 23 de diciembre, a partir de las 20:00 horas. ​

DSC06410

En el marco de las actividades de fin de año y como una tradición que se ha consolidado en el tiempo, la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval realizará una nueva versión de su "Concierto Navideño", el próximo martes 23 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en el Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas.

La presentación contempla un repertorio de cerca de una hora de duración, con un set de obras propias de la temporada, desde el pop hasta villancicos tradicionales, en una puesta en escena conjunta junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes y la Banda de Músicos del Instituto Don Bosco, reforzando el espíritu colaborativo de esta iniciativa.

El Suboficial (IM. M) Manuel Troncoso Zenoff, Músico Mayor de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, destacó que " este concierto busca compartir con la comunidad un momento de recogimiento y celebración, a través de la música, en una fecha especialmente significativa para las familias de Punta Arenas ".

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con las agrupaciones participantes, señalando que " cada presentación es una instancia de encuentro, donde distintas generaciones y mundos musicales se unen para entregar un mensaje de paz y esperanza ".

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad, invitando a los puntarenenses a disfrutar, en familia, de una velada musical navideña en un entorno patrimonial y simbólico para la ciudad.




RAY SCRATCH: LA BANDA NATALINA QUE PASÓ DE LOS COVERS AL ROCK CON IDENTIDAD PROPIA

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

