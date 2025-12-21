BANDA INSIGNIA DE LA TERCERA ZONA NAVAL INVITA A CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

En el marco de las actividades de fin de año y como una tradición que se ha consolidado en el tiempo, la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval realizará una nueva versión de su "Concierto Navideño", el próximo martes 23 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en el Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas.



La presentación contempla un repertorio de cerca de una hora de duración, con un set de obras propias de la temporada, desde el pop hasta villancicos tradicionales, en una puesta en escena conjunta junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes y la Banda de Músicos del Instituto Don Bosco, reforzando el espíritu colaborativo de esta iniciativa.



El Suboficial (IM. M) Manuel Troncoso Zenoff, Músico Mayor de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, destacó que " este concierto busca compartir con la comunidad un momento de recogimiento y celebración, a través de la música, en una fecha especialmente significativa para las familias de Punta Arenas ".



Asimismo, valoró el trabajo conjunto con las agrupaciones participantes, señalando que " cada presentación es una instancia de encuentro, donde distintas generaciones y mundos musicales se unen para entregar un mensaje de paz y esperanza ".



La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad, invitando a los puntarenenses a disfrutar, en familia, de una velada musical navideña en un entorno patrimonial y simbólico para la ciudad.





