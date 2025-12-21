OCHO UNIVERSIDADES COORDINAN UNA ALIANZA PARA IMPULSAR LA DOCENCIA, COLABORACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ANTÁRTICA

La siguiente reunión se llevará a cabo esta semana y definirá la misión, visión y ejes estratégicos de la alianza, con miras a la firma del convenio en marzo de 2026, en Antártica.





Representantes de universidades chilenas participaron en una reunión de coordinación para avanzar en la Alianza Interuniversitaria Chile Antártico (AICA), iniciativa impulsada entre el Nodo Laboratorio Natural Antártico, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Instituto Milenio Base, la Universidad de Magallanes y la Universidad Austral de Chile, con el objeto de fortalecer e integrar la temática antártica en la formación de pre y posgrado de los estudiantes del país, además de potenciar la investigación y el trabajo colaborativo entre interinstitucional.

La sesión fue conducida por Gabriela Willer Ruiz, secretaria ejecutiva del convenio AICA y profesional del proyecto Nodo Antártico, y reunió a delegadas y delegados de instituciones de distintas regiones del país, entre ellas la Universidad de Antofagasta, Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Concepción, la Universidad de Los Lagos, Universidad de La Frontera y la Universidad de Magallanes.

Durante la reunión, el director del Nodo, Marcelo González, presentó los principales elementos de este proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que considera el concepto de “laboratorio natural” como una singularidad geográfica o geofísica que ofrece ventajas comparativas para la investigación de impacto científico, socioeconómico y territorial. El Nodo trabaja actualmente en una hoja de ruta con iniciativas priorizadas para fortalecer capacidades del sistema CTCI vinculado a la Antártica y articular actores en el país.

A su vez, Gabriela Willer Ruiz expuso los lineamientos de AICA, concebida como una articulación interuniversitaria para fomentar la formación de capital humano, la investigación colaborativa y el fortalecimiento de una identidad antártica en la educación superior.

En la instancia se informó que ocho instituciones ya han comunicado su intención de integrarse a la alianza, cuyo objetivo es suscribir un convenio con proyección de firma en marzo de 2026 en el Continente Blanco.

Próximos pasos

AICA propone líneas de colaboración centradas en docencia, investigación y extensión, incluyendo acciones orientadas a movilidad, formación de nuevas generaciones y desarrollo de proyectos interdisciplinarios entre las distintas casas de estudio. Además, se planteó un foco en equidad de género, en respuesta a las brechas de representación en ciencia antártica. El diseño considera un Comité Ejecutivo con reuniones semestrales y una Secretaría Ejecutiva al alero del proyecto Nodo.

Como acuerdo principal, las y los participantes definieron realizar una nueva sesión de trabajo, fijada para el 18 de diciembre, de manera remota, para avanzar en la definición de la misión, visión y ejes estratégicos de AICA. Posteriormente, el borrador del convenio será remitido a las unidades jurídicas de cada una de las universidades interesadas para su revisión y validación, con un plazo extendido hasta enero de 2026.

En la reunión se aclaró también un punto clave para la tramitación institucional y es que no se requerirá aporte económico de las instituciones de educación durante los próximos dos años, dado que el Nodo priorizó un financiamiento exclusivo para implementar la Secretaría Ejecutiva durante este período.

​

