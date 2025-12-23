POR IRREGULARIDADES EN LA "TÍA RICA": SENADOR BIANCHI EXIGE FORTALECER TRAZABILIDAD FINANCIERA Y HACER RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO EN OPERACIONES PRENDARIAS

​El senador magallánico Karim Bianchi exigió robustecer las fiscalizaciones para las operaciones prendarias, proponiendo fortalecer la trazabilidad financiera y hacer reconocimiento biométrico a quienes realicen este tipo de movimientos, todo esto dentro del contexto de las irregularidades detectadas en la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) popularmente conocida como "Tía Rica".



Contraloría General de la República descubrió transacciones por más de 1.500 millones de pesos realizadas por unos 1.600 usuarios que contaban con antecedentes penales y no podían acreditar la procedencia de los artículos empeñados, alertando sobre falta de mecanismos de control sobre estas situaciones.



En el proyecto ingresado por Bianchi también se especifica que ninguna operación puede realizarse sin un certificado de antecedentes penales y se establece que los pagos deben hacerse vía transferencia cuando superen las 5 UTM con el fin de aumentar la seguridad y trazabilidad en las operaciones.



Bianchi indicó que "resulta indignante que, en la Tía Rica, los delincuentes y el crimen organizado encuentren una instancia, por parte del Estado, para lavar dinero obtenido del robo que le hacen a la gente honesta."



Finalmente, el parlamentario cuestionó el rol del Ministerio de Seguridad en esta materia tras afirmar que "sólo han sido opinólogos de esta situación en vez de tener coordinación y acción, es por eso que proponemos este proyecto para aumentar los requisitos para realizar contratos de empeño y establecer como sujetos de interés a todas las instituciones que empeñen bienes dentro de la Unidad de Análisis Financiero."



