Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

POR IRREGULARIDADES EN LA "TÍA RICA": SENADOR BIANCHI EXIGE FORTALECER TRAZABILIDAD FINANCIERA Y HACER RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO EN OPERACIONES PRENDARIAS

​El parlamentario independiente ingresó un proyecto de ley que busca modernizar el estándar de probidad y transparencia en este tipo de transacciones para prevenir el lavado de activos.

senadorbianchi

​El senador magallánico Karim Bianchi exigió robustecer las fiscalizaciones para las operaciones prendarias, proponiendo fortalecer la trazabilidad financiera y hacer reconocimiento biométrico a quienes realicen este tipo de movimientos, todo esto dentro del contexto de las irregularidades detectadas en la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) popularmente conocida como "Tía Rica".

 
Contraloría General de la República descubrió transacciones por más de 1.500 millones de pesos realizadas por unos 1.600 usuarios que contaban con antecedentes penales y no podían acreditar la procedencia de los artículos empeñados, alertando sobre falta de mecanismos de control sobre estas situaciones.

 
En el proyecto ingresado por Bianchi también se especifica que ninguna operación puede realizarse sin un certificado de antecedentes penales y se establece que los pagos deben hacerse vía transferencia cuando superen las 5 UTM con el fin de aumentar la seguridad y trazabilidad en las operaciones.

 
Bianchi indicó que "resulta indignante que, en la Tía Rica, los delincuentes y el crimen organizado encuentren una instancia, por parte del Estado, para lavar dinero obtenido del robo que le hacen a la gente honesta."

 
Finalmente, el parlamentario cuestionó el rol del Ministerio de Seguridad en esta materia tras afirmar que "sólo han sido opinólogos de esta situación en vez de tener coordinación y acción, es por eso que proponemos este proyecto para aumentar los requisitos para realizar contratos de empeño y establecer como sujetos de interés a todas las instituciones que empeñen bienes dentro de la Unidad de Análisis Financiero."

senador Bianchi 16

SENADOR BIANCHI ARREMETE CONTRA REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO: "ES UN CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA PARTIDOS QUE NADIE QUIERE"

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

EL AMIGO DE LA FAMILIA