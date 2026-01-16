SENADOR KARIM BIANCHI CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD TRAS AUDITORÍA AL GORE Y DESTACA AVANCES EN PLAN PILOTO REGIONAL DE CONTROL BIOMÉTRICO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó diversos temas de interés regional, manifestando su preocupación por los antecedentes revelados por la auditoría externa realizada al Gobierno Regional de Magallanes y llamando a una comunicación clara y transparente hacia la ciudadanía.

El parlamentario señaló que, más allá del carácter técnico de los informes, existe una responsabilidad ineludible de las autoridades regionales de explicar de manera comprensible el real alcance de las observaciones detectadas, especialmente en lo que respecta al uso y destino de los recursos públicos. En ese contexto, advirtió que se ha evidenciado una falta de claridad en cómo se ha informado a la comunidad sobre los resultados de dicha auditoría.

Bianchi recalcó que, aun cuando se trate de materias técnicas, la información debe ser entregada de forma cercana y transparente, permitiendo que la ciudadanía comprenda lo ocurrido. “Los recursos públicos no pertenecen a una administración ni a un cargo, pertenecen a la gente, y por lo mismo la gente tiene derecho a entender qué ocurrió”, enfatizó.

En la misma instancia, el senador independiente también valoró que el Consejo Regional de Magallanes haya aprobado el financiamiento para la implementación de un sistema de control biométrico, señalando la importancia de avanzar en iniciativas que fortalezcan la probidad, el control y la confianza en la gestión pública regional.





