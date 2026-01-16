Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD TRAS AUDITORÍA AL GORE Y DESTACA AVANCES EN PLAN PILOTO REGIONAL DE CONTROL BIOMÉTRICO

Buenos días región.

senadorkarimbianchi

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó diversos temas de interés regional, manifestando su preocupación por los antecedentes revelados por la auditoría externa realizada al Gobierno Regional de Magallanes y llamando a una comunicación clara y transparente hacia la ciudadanía.

El parlamentario señaló que, más allá del carácter técnico de los informes, existe una responsabilidad ineludible de las autoridades regionales de explicar de manera comprensible el real alcance de las observaciones detectadas, especialmente en lo que respecta al uso y destino de los recursos públicos. En ese contexto, advirtió que se ha evidenciado una falta de claridad en cómo se ha informado a la comunidad sobre los resultados de dicha auditoría.

Bianchi recalcó que, aun cuando se trate de materias técnicas, la información debe ser entregada de forma cercana y transparente, permitiendo que la ciudadanía comprenda lo ocurrido. “Los recursos públicos no pertenecen a una administración ni a un cargo, pertenecen a la gente, y por lo mismo la gente tiene derecho a entender qué ocurrió”, enfatizó.

En la misma instancia, el senador independiente también valoró que el Consejo Regional de Magallanes haya aprobado el financiamiento para la implementación de un sistema de control biométrico, señalando la importancia de avanzar en iniciativas que fortalezcan la probidad, el control y la confianza en la gestión pública regional. 




CAIPUQ

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

CAIPUQ
nuestrospodcast
VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
senadorkarimbianchi

SENADOR KARIM BIANCHI CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD TRAS AUDITORÍA AL GORE Y DESTACA AVANCES EN PLAN PILOTO REGIONAL DE CONTROL BIOMÉTRICO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pdteboricaton

EN MEDIO DEL QUIEBRE POR CASO GATICA, BORIC EXIGE UNIDAD OFICIALISTA PARA "DEFENDER" SUS REFORMAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
boricbachelet

PRESIDENTE BORIC CONFIRMA QUE OFICIALIZARÁ CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU