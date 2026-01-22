Punta Arenas,
22 de enero de 2026

“ES UN GABINETE MUY EXTRAÑO”: SENADOR KUSANOVIC ANALIZA NUEVO GOBIERNO Y MARCA DISTANCIA POR CONVICCIONES REGIONALISTAS

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic Glusevic conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de contingencia nacional y regional, centrándose principalmente en la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.

En la instancia, el parlamentario expresó una mirada crítica respecto a la conformación del equipo ministerial, señalando que “es un gabinete muy extraño, la verdad parece más un directorio de una empresa que un gabinete, porque creo que hay gente demasiado joven que no tiene experiencia, que no tiene experiencia de vida, por ejemplo en el tema de educación que puede ser muy complicado, no sé cuál habrán sido los parámetros con los que se seleccionaron pero espero que tengan resultado, pero a mi modo de ver no lo sé, es muy extraño el gabinete”.

Asimismo, Kusanovic abordó su distanciamiento del proceso eleccionario, explicando que esta decisión responde a profundas convicciones regionalistas. Al respecto, sostuvo que “espero que no, la verdad yo tomé distancia de la participación de la elección producto de que intereses de Santiago habían empezado a nombrar gente en delegados como en Tierra del Fuego por lo tanto tomé distancia porque va en contra de mis convicciones regionalistas”.

En esa línea, el senador recalcó que la región cuenta con capacidades propias para definir sus liderazgos, afirmando que “yo creo que tenemos la capacidad en Magallanes, en Punta Arenas, para seleccionar nuestras propias autoridades regionales, por lo tanto no necesitamos que intervengan intereses económicos de Santiago para elegir gente”.

Finalmente, Kusanovic señaló que actualmente se encuentra evaluando sus próximos pasos en el escenario político, indicando que “tomé distancia del proceso eleccionario y estoy pensando qué voy a hacer en los próximos días”.



ARBITRAJE EN EL NACIONAL 2026: UNA CIFRA QUE SIGUE SIN TRANSPARENTARSE EN MAGALLANES

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONCEJAL JORGE RISCO ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL, FONDOS FRIL Y FUTURO DE LA CASA AZUL DEL ARTE

PUNTA ARENAS INAUGURA CAMPEONATO NACIONAL CADETE DE BALONMANO