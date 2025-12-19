Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

SENADOR BIANCHI ARREMETE CONTRA REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO: "ES UN CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA PARTIDOS QUE NADIE QUIERE"

​ El senador recordó que la Constitución establece que la soberanía reside en la nación y que los electores votan por personas y compromisos regionales, no por "tiendas políticas".

senador Bianchi 16

​El senador independiente por Magallanes anunció su voto en contra de la reforma al sistema electoral, denunciando que el proyecto busca instaurar una "partidocracia obligatoria" y transformar a los legisladores en "empleados" de las cúpulas políticas de Santiago.

 
En una de las intervenciones más duras registradas durante el debate sobre la Reforma al Sistema Político, el senador Karim Bianchi calificó la iniciativa como una "aberración" y una "vergüenza". El parlamentario acusó a las colectividades tradicionales de legislar en beneficio propio para asegurar su supervivencia ante la falta de apoyo ciudadano.

 
Bianchi fue enfático en señalar la desconexión entre las prioridades del Congreso y las de la calle. "Este proyecto no le importa a nadie afuera de esta puerta. Le importa a unos poquitos que están acá adentro", afirmó.

 
El legislador puso el foco en la representatividad, argumentando que Chile cuenta con aproximadamente 500.000 militantes activos, lo que representa cerca de un 3% del padrón electoral, quienes a través de esta ley pretenden "controlar al otro 97% de los chilenos". Según el senador, la reforma busca asfixiar la participación independiente y obligar a la ciudadanía a someterse a estructuras partidarias debilitadas.

 
Uno de los puntos más críticos de su alocución fue la denuncia de la pérdida de autonomía de los parlamentarios. Bianchi cuestionó las medidas de disciplina partidaria que amenazan con la pérdida del escaño: "Yo me opongo a un Congreso que sea rebaño de ovejas detrás de un pastor presidente de partido político, al cual hay que rendirle pleitesía y darle un cheque en blanco en Santiago para que decida cómo levanta la manito el parlamentario".

 
El senador recordó que la Constitución establece que la soberanía reside en la nación y que los electores votan por personas y compromisos regionales, no por "tiendas políticas".

 
"Tratan a los independientes como una anomalía que hay que extirpar", sentenció Bianchi, reafirmando que no será "cómplice" de una legislación que, a su juicio, busca convertir la democracia en una propiedad privada de los partidos grandes.

A MAYO DE 2026 SE APLAZA NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

1000444782 (1)

CARTELERA CULTURAL 20 DE DICIEMBRE

Cogrid Enap 2

AUTORIDADES ACTIVAN COGRID POR INCIDENTE EN LÍNEA DE GAS EN POSESIÓN

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES