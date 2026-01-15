REFORMA PREVISIONAL: IPS PRESENTA NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y ASEGURA BENEFICIOS A PENSIONADOS DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), José Pérez, conversó sobre una serie de avances y medidas relacionadas con la implementación de la Reforma Previsional, poniendo especial énfasis en los beneficios para pensionados y pensionadas de la Región de Magallanes.

En la instancia, se dio a conocer que las personas jubiladas ya pueden acceder al simulador “Mi Mejor Pensión”, una plataforma que permite verificar desde ahora cómo aumentarán sus pensiones a partir del mes de enero, considerando todos los beneficios que se concretan con la Reforma Previsional. Esta herramienta busca entregar información clara y personalizada, facilitando que pensionados y pensionadas puedan conocer de manera anticipada el impacto de la reforma en sus ingresos mensuales.

Asimismo, se informó sobre el lanzamiento de la plataforma “Mi Seguro Social”, desarrollada por el IPS en conjunto con la Seremi del Trabajo. A través de este nuevo servicio, las personas podrán acceder a un registro de los aportes que sus empleadores realizan al nuevo seguro social contemplado en la Reforma de Pensiones, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información previsional.

Finalmente, el IPS abordó la situación del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en la región, señalando que durante este mes se mantendrá el pago del beneficio a las personas beneficiarias de Magallanes mientras se llevan a cabo nuevas revisiones de los requisitos de residencia. Esto, a raíz de casos de personas que han presentado reclamaciones, proceso que se realizará en conjunto con organismos competentes como la Policía de Investigaciones (PDI). Desde la institución se garantizó que ninguna persona que cumpla con todas las condiciones legales dejará de recibir su beneficio, reafirmando el compromiso del IPS con la seguridad social y la protección de los derechos de pensionados y pensionadas de la región.



