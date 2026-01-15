Punta Arenas,
15 de enero de 2026

REFORMA PREVISIONAL: IPS PRESENTA NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y ASEGURA BENEFICIOS A PENSIONADOS DE MAGALLANES

Buenos días región.

directorIPSMag

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), José Pérez, conversó sobre una serie de avances y medidas relacionadas con la implementación de la Reforma Previsional, poniendo especial énfasis en los beneficios para pensionados y pensionadas de la Región de Magallanes.

En la instancia, se dio a conocer que las personas jubiladas ya pueden acceder al simulador “Mi Mejor Pensión”, una plataforma que permite verificar desde ahora cómo aumentarán sus pensiones a partir del mes de enero, considerando todos los beneficios que se concretan con la Reforma Previsional. Esta herramienta busca entregar información clara y personalizada, facilitando que pensionados y pensionadas puedan conocer de manera anticipada el impacto de la reforma en sus ingresos mensuales.

Asimismo, se informó sobre el lanzamiento de la plataforma “Mi Seguro Social”, desarrollada por el IPS en conjunto con la Seremi del Trabajo. A través de este nuevo servicio, las personas podrán acceder a un registro de los aportes que sus empleadores realizan al nuevo seguro social contemplado en la Reforma de Pensiones, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información previsional.

Finalmente, el IPS abordó la situación del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en la región, señalando que durante este mes se mantendrá el pago del beneficio a las personas beneficiarias de Magallanes mientras se llevan a cabo nuevas revisiones de los requisitos de residencia. Esto, a raíz de casos de personas que han presentado reclamaciones, proceso que se realizará en conjunto con organismos competentes como la Policía de Investigaciones (PDI). Desde la institución se garantizó que ninguna persona que cumpla con todas las condiciones legales dejará de recibir su beneficio, reafirmando el compromiso del IPS con la seguridad social y la protección de los derechos de pensionados y pensionadas de la región.


directorIPSMag

REFORMA PREVISIONAL: IPS PRESENTA NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y ASEGURA BENEFICIOS A PENSIONADOS DE MAGALLANES

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

Leer Más

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINCIENCIA OFICIALIZA ADJUDICACIÓN DEL FIU A LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

coregallardo

CORE ROXANA GALLARDO ADVIERTE FALENCIAS ESTRUCTURALES TRAS AUDITORÍA EXTERNA AL GOBIERNO REGIONAL

domingoruizusach

USACH Y UC IMPULSAN PROYECTO PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE