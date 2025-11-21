Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

CERCA DE 500 KILOS FUERON RETIRADOS DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LAS MINAS EN LIMPIEZA CONJUNTA

​La actividad, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y realizada junto a Parley y la Fundación Pewmayen, reunió a voluntarios y representantes de ambas organizaciones ambientales.

La Municipalidad de Punta Arenas, en conjunto con la organización internacional Parley y la Fundación Pewmayen, llevó a cabo un operativo de limpieza en la desembocadura del Río Las Minas, instancia que permitió retirar 435 kilos de residuos, entre los que se identificaron neumáticos, pallets, botellas de vidrio, botellas plásticas y desechos comunes. De este total, la mayoría correspondió a neumáticos y cerca de 10 kilos a materiales reciclables, los cuales fueron dispuestos en el Punto Limpio del Parque de los Dinosaurios.
 
La actividad, realizada entre las 10:00 y las 12:00 horas, reunió a cerca de 15 voluntarios provenientes de ambas fundaciones, además de funcionarios municipales y vecinos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
 
"Estamos muy agradecidos, porque cuidar nuestra ciudad y cuidar el medio ambiente no es solamente tarea de la municipalidad, sino de todos nuestros vecinos, y como siempre, tenemos muchos de buena voluntad. Durante este año hemos trabajado con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, muchos colegios, grupos de scout y distintos grupos de niños que están preocupados por cuidar nuestra ciudad, además de vecinos que espontáneamente entienden esta responsabilidad. Por eso, con estos dos grupos que nos han acompañado, estas fundaciones, queremos dar las gracias por este gran resultado", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
 
Por su parte, Sofía Blanco, profesional de la Dirección de Medio Ambiente, señaló: "En este caso nos centramos en la desembocadura para prevenir que aquellos residuos que están en este sector lleguen al océano. Este es el inicio de un trabajo que realizaremos en conjunto con la organización, para más adelante avanzar en el Río de las Minas hasta llegar a la Bocatoma".
 
Además, la profesional recordó: "Hacemos un llamado a la comunidad a que cuide este entorno. Sabemos que hay una gran presencia de aves nativas y lo importante es que utilicen estos espacios de manera responsable. Muy cerca de la desembocadura, en la multicancha, contamos con cuatro basureros. Entonces, si vienen a utilizar este espacio como esparcimiento, puedan usar estos basureros para disponer sus residuos".
 
Desde Parley, Liliana Plaza destacó la relevancia de intervenir los residuos antes de que lleguen al mar: "Es primera vez que hacemos una limpieza de ríos acá en la desembocadura, en esta región, en el Río Las Minas. Estamos felices con esta colaboración. Se nota que hay muchos residuos y, como organización, queremos mostrarlos y ver de dónde provienen para poder contar con un ecosistema mucho más limpio. Punta Arenas vive del turismo, vive de tener una zona limpia, y si podemos reciclar antes de que los residuos lleguen al océano, es mucho mejor".
 
Finalmente, Claudia Estrada, subdirectora de la Fundación Pewmayen, valoró la alianza entre organizaciones: "Esta unión nació de Parley, que quiso venir a cooperar con la limpieza del borde costero. Nosotros todos los años realizamos limpiezas, y unir fuerzas es muy importante para el cuidado del medio ambiente, así que estamos muy contentos de que nos hayan invitado a participar en esta limpieza".
 
La intervención forma parte de las acciones de conservación y rehabilitación ambiental del Plan de Acción de Cambio Climático Comunal, enfocadas en la protección de humedales urbanos y áreas naturales de la comuna.


