GOBIERNO ENTREGA RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LAS ACTUALIZACIONES DE LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales y la secretaria ejecutiva de Condominios del Minvu, Doris González, visitaron esta mañana el canil de la plaza Hugo Vega (ex plaza Coipué), en la comuna de Macul, desde donde entregaron orientaciones para que las normas de la ley de tenencia responsable de mascotas (“Ley Cholito”) estén presentes en las actualizaciones de los reglamentos de copropiedad que deben realizarse para su adecuación a la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. El plazo para completar el proceso de actualización es el próximo 9 de enero de 2026.

La actividad, realizada en esta plaza que recibió la semana pasada el Premio Aporte Urbano (PAU) a mejor proyecto de regeneración o rehabilitación urbana, tuvo como objetivo principal entregar información relevante y tips para mejorar la convivencia en los condominios a través de normas de convivencia, seguridad y resguardo para animales de compañía y las comunidades en las que habitan.

En la oportunidad, el ministro Carlos Montes señaló que “nosotros, como ministerio, tenemos una Secretaría Ejecutiva de Condominios que se creó por ley y que busca aportar en distintos sentidos, especialmente a construir la vida en común en las copropiedades. De los temas que más dificultades y conflictos generan son, primero, los ruidos y la música y en algunos barrios los estacionamientos. Y agregado a esto, las mascotas, que generan harta tensión entre los vecinos porque hay algunos que tienen, otros que no tienen, algunos que los tratan bien y cumplen ciertas normas y otros que no, y se transforman en un factor, en muchos casos, que perturba la relación en la comunidad”.

Asimismo, el titular del Minvu agregó que “es por eso que iniciativas como estas son de una gran importancia, porque lo que hacen es generar un espacio que se especializa en este caso en tratar lo relativo a las mascotas, que estimula a todos a compartir los que tienen mascota y a compartir incluso la manera de tratarlo en los distintos aspectos que provocan problemas en los condominios, entonces se va creando una cierta conciencia común no solo en torno a las mascotas, sino que en el respeto de unos por otros, en la convivencia de las personas”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales destacó que “estamos muy contentos de estar junto al Minvu haciendo el anuncio de la actualización del reglamento de copropiedad para poder adecuarlo a las normas de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía porque es un trabajo que hemos venido desarrollando desde la Subdere a partir de la promulgación de esta ley hace ya casi diez años y que nos pone un desafío de ir viendo precisamente en qué materias ha ido avanzando nuestra sociedad en relación a la tenencia responsable. Y este año, desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, comprometimos a actualizar el reglamento de la ley de tenencia responsable para precisamente abordar los desafíos actuales donde una de las materias emergentes que sale del proceso participativo que realizamos salen, precisamente, las normas de copropiedad y la relación que existe entre las mascotas y las personas en los condominios”.

Finalmente, la secretaria ejecutiva de Condominios del Minvu, Doris González, apuntó que “hoy lo que estamos haciendo como la única entidad especializada en copropiedad, trabajando directamente con los equipos de la Subdere, a través de la "ley Cholito", de la ley de tenencia responsable, la importancia de que esto esté contenido en la actualización de todos los reglamentos de copropiedad a lo largo del país. Es importante que las comunidades se organicen, participen, que se informen, que tengan claro cuáles son los deberes y los derechos que tienen y, en ese mismo sentido, reforzar esta idea de tener a nuestras mascotas en lugares seguros, salubres y con mucha responsabilidad, que es parte del trabajo que estamos desarrollando y estamos reforzando a las comunidades”.

Orientaciones para tenencia responsable en condominios:

Para la actualización del Reglamento de Copropiedad, es importante ajustarse tanto a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria como a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas o Animales de Compañía (Ley N.º 21.020).​

La comunidad no puede prohibir la tenencia dentro de las unidades particulares. Pero se deben ajustar a las disposiciones que se exigen a sus dueños:​

· Mantener a sus mascotas bajo control y supervisión.​

· Garantizar condiciones adecuadas de bienestar, salubridad y seguridad en la vivienda y los espacios comunes.​

· Responder por los daños o molestias que puedan causar sus animales de compañía.

​Por otra parte, los residentes deben:

· Conocer las normas de uso y el reglamento de copropiedad, especialmente sobre el uso de espacios comunes.​

· Cumplir las exigencias establecidas para la tenencia que pueden ser definidas por acuerdo de la asamblea de copropietarios.​

· El uso de los espacios comunes debe realizarse de forma responsable, evitando situaciones que pongan en riesgo la seguridad, salud y tranquilidad de las personas o de las propias mascotas.

¿Cómo mantener la seguridad y resguardo en tu condominio?

· ​Asegurar el cuidado, la higiene y el control de las mascotas. ​

· Tomar resguardos y precauciones en el caso de animales clasificados como potencialmente peligrosos según la Ley Cholito​

· Fomentar una convivencia respetuosa y equilibrada entre los vecinos y los animales que forman parte del entorno del condominio.​

